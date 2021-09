Heikendorf

Die Polizei bittet Zeugen eines tragischen, fast drei Wochen zurückreichenden Unfalls mit tödlichem Ausgang im Heikendorfer Strandweg um Mithilfe. Was genau an diesem Sonntagnachmittag des 22. August gegen 16 Uhr am Parkstreifen in Höhe Bergstraße passiert ist, bleibt noch unklar.

Fakt ist laut Polizeiangaben: Beim Rückwärtseinparken habe ein 82-Jähriger seine gleichaltrige Frau „berührt“, die ihren Mann in eine Parklücke einweisen wollte. Ob die „Berührung“ und der daraufhin erfolgte Sturz die Ursache des jetzt eingetretenen Todes der Frau in einem Krankenhaus ist, will die Polizei nun mit Hilfe von Zeugenhinweisen klären.

Unfall wurde damals nicht angezeigt

Der Grund für den vergleichsweise späten Aufruf für Zeugenhinweise: Der eigentliche Unfall sei damals nicht angezeigt worden. Jetzt will die Polizei alles möglichst genau rekonstruieren, denn die verletzte Frau sei nun in einem Krankenhaus gestorben. Nun gehe es darum, herauszufinden, ob der Ehemann für den Tod der Frau verantwortlich sei.

Was die Beamten inzwischen wissen: Ein 82-jähriger Mann aus Schwentinental habe gegen 16 Uhr mit seinem Opel Astra im Strandweg in Höhe der Bergstraße in eine freie Parklücke auf dem dortigen Parkstreifen einparken wollen. Zuvor ließ er seine Ehefrau aussteigen, weil sie ihm beim Einparken in die Parklücke einweisen wollte.

Tod der Frau macht akribische Rekonstruktion nötig

Aus noch ungeklärter Ursache „berührte“ der PKW beim Einparken die Frau. Sie stürzte dabei zu Boden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort sei sie am vergangenen Sonntag, 5. September gestorben.

Nun versuchten die Ermittler der Polizeistation Heikendorf Unfallhergang trotz deutlichem Zeitverzug so akribisch wie möglich zu rekonstruieren. Vor allem, ob die Verletzungen der Frau ursächlich für ihren Tod verantwortlich sind. Der 82-jährige mutmaßliche Unfallverursacher habe den Beamten berichtet, dass zwei Passanten vor Ort Erste Hilfe geleistet hätten, bis eine Rettungswagenbesatzung vor Ort eintraf.

Zeugen sollen sich dringend bei der Polizei melden

Die Polizei Heikendorf bittet nun die beiden Ersthelferinnen oder Ersthelfer, sich zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens bei der Polizeistation Heikendorf unter der Telefonnummer 0431/ 5601320 zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen, die ebenfalls Angaben zum Unfallhergang machen können. Auch diese werden gebeten, sich mit der Polizei Heikendorf in Verbindung zu setzen.