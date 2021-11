Eltern in Heikendorf sind in Aufregung, weil es zahlreiche Corona-Fälle bei Kindern gibt. Dabei kam heraus: Wenn Vater und Mutter eines infizierten Kindes geimpft sind, müssen sie nicht in Quarantäne. Das ist eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Eine gefährliche, wie ein Beispiel zeigt.