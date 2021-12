Heikendorf

Natürlich kommt Jörg Bremermann mit dem Rad zum Termin, er hat sogar gleich zwei davon mitgebracht. Die braucht der Heikendorfer auch für seine täglichen 28-Kilometer-(Mindest-)Touren zur Arbeitsstelle in Kiel und zurück. In rund 20 Jahren kamen im Sattel mehr als 100 000 rekordverdächtige Radkilometer zusammen. Aber der 57-Jährige bewegt sich nicht nur gerne selbst, er will auch seine Heimatgemeinde als Mitinitiatorin des Arbeitskreises Rad zu mehr Fahrradfreundlichkeit bewegen – offenbar mit Erfolg.

So wird die Gemeindevertretung in der kommenden Woche – mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar einstimmig – 10 000 Euro bereitstellen, um mit Hilfe eines Planungsbüros ein Radwegekonzept zu entwickeln. Erst wenn das vorliegt, kann und soll Heikendorf von den bis zu 90-prozentigen Förderungen aus Bundes- und Landestöpfen profitieren. Auch die Vorschläge des Arbeitskreises fließen in das Konzept ein.

Radweg-„Entschärfungen“ sollen zeitnah kommen

Zentrales Element des Konzeptes ist der Ausbau eines Heikendorfer Veloroutenabschnitts auf der Gesamt-Veloroute von Kiel nach Laboe. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie für das gemeindeübergreifende Großprojekt hat die Kiel-Region bereits auf den Weg gebracht (wir berichteten). Aber auch kleinere Maßnahmen sollen in Heikendorf schon lange vor einem Veloroutenbau auf den (Rad-)Weg gebracht werden können.

Zu diesen Maßnahmen zählt Bürgermeister Tade Peetz beispielsweise die „Entschärfung“ des Radweges entlang des Neuheikendorfer Weges zwischen Krischansbag und Dorfstraße durch eine Verbreiterung sowie Farbmarkierungen zur besseren Unterscheidbarkeit der Fahrbahnen für Autos und Räder. Ähnliche „Entschärfungen“ seien mittelfristig auch an Kreuzungen am Tobringer, den „Kitzeberger Kurven“ (Teichtor) sowie am Laboer Weg geplant.

Kreis muss bei Umsetzung des Konzeptes mitspielen

„Diese Beispiele zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen mit Verbesserungen im Radverkehr und damit nicht noch jahrelang warten wollen“, erklärt Heikendorfs Bürgermeister. Allerdings müsse da auch der Kreis als Träger von Kreisstraßen mitspielen, was im Grundsatz aber kein Problem darstelle: „Denn auch der Kreis hat echtes Interesse an diesem Thema“, betont Tade Peetz.

Bereits Einigkeit erzielt wurde in Heikendorf auch in Absprache mit dem Arbeitskreis Rad über die Ziele des Radwegekonzeptes. Dazu zählen: Entlastung des Ortskerns vom Autoverkehr, Wegeverbindungen zu zentralen Orten in der Gemeinde zum Beispiel zu Kitas, Schulen, Ärzten, Geschäften oder Fähranleger sowie zu den Heikendorfer Umlandgemeinden. Außerdem soll das Thema Sicherheit eine große Rolle spielen, zum Beispiel durch Kreisverkehre, Farbmarkierungen oder Ausleuchtung von Radwegen.

Bürger radelt mit gutem Beispiel voran

Natürlich ist es auch Rad-Aktivisten wie Jörg Bremermann klar, dass bis zur Umsetzung der meisten dieser ambitionierten Pläne voraussichtlich wohl noch ein paar Jahre vergehen werden. Was den passionierten Zweiradfahrer aber nicht davon abhält, mit seinem Verhalten zu zeigen, dass es auch ohne Auto geht.

Jörg Bremermann hat eines seiner beiden Räder für den Winterbetrieb gut gerüstet und mit Spikes-Reifen für besseren Halt auf glatten Wegen ausgestattet. Quelle: Jürgen Küppers

Auch größere Einkäufe erledigt der Erzieher mit Zweirad und Hänger hintendran. Für den Winterbetrieb auf rutschigen Straßen hat Bremermann die Reifen seines Zweitrades sogar mit Spikes aufgerüstet. Nur bei Extremwetterlagen oder in „absoluten Ausnahmefällen“ greift Jörg Bremermann dann doch aufs Auto zurück.

36 000 Euro Spritkosten gespart

Nach 100 000 Kilometern im Sattel hat Bremermann Bilanz für Geldbeutel und Umwelt gezogen und dabei erstaunliche Zahlen ermittelt. Spritersparnis: 36 000 Euro, weniger Umweltkosten: 3000 Euro, eingesparte Folgekosten für vermiedene Unfälle/Staus: 17 000 Euro, weniger Kohlendioxid-Ausstoß: 20 Tonnen.

Nicht zuletzt solche Zahlen könnten einen Beitrag dazu leisten, dass künftig noch mehr Bürger von vier auf zwei Räder umsteigen – einfach, weil es Spaß mache: „Das Ziel muss sein, dass wir alle ein unangenehmes Gefühl haben, wenn wir Distanzen von unter vier Kilometern mit dem Auto zurückzulegen. Denn das muss in den meisten Fällen wirklich nicht sein.“