Heikendorfer Ostereier-Markt ist wie eine Galerie der großen Kunst

Heikendorf

Diese Objekte einfach nur „Ostereier“ zu nennen, ist fast eine Sünde. Es sind Tausend Kunstwerke, die beim 17. Ostereiermarkt in Heikendorf zu sehen sind. 14 Aussteller ziehen das Interesse von Hunderten Besuchern auf sich.

Karin Sichta aus Ahrensburg kam zufällig zur Ostereier-Kunst. Früher hatte sie sich der Seidenmalerei verschrieben. Bei einem Kunsthandwerkermarkt wurde sie gebeten, den Stand österlich zu schmücken. Sie nahm einen Zweig mit, an dem fünf ihrer privaten Eier-Kreationen hingen. Diese Kunst liebten die Besucher mehr als die Seidenmalerei.

Die Spezialität der Architektin ist es, die ovalen Hüllen im Stil berühmter Künstler zu bemalen: Friedensreich Hundertwasser, Maurits Escher oder James Rizzi. Die große Kunst dabei: Ein flächiges, abgeschlossenes Bild auf ein kurvigen Untergrund zu transferieren, der rundherum bemalt wird. Ein Eier-Sprung in eine andere Dimension.

So filigran die Motive sind, so fein ist die Technik, die sich Karin Sichta angeeignet hat. Mit einem technischen Zeichenstift skizziert sie die Motive vor. Mit einfachen Buntstiften malt sie sie aus. Das klingt leichter als es ist, wenn man die zum Teil nicht einmal einen Millimeter breiten Bilder sieht. Zum Schluss festigt Sprühlack die Farben.

Zwei bis drei Abende verbringt Sichta damit, ein Ei in Kunst zu verwandeln. Der Stückpreis von 50 Euro ist nicht annähernd angemessen für die aufgewendete Zeit. Unter ihren Kunden sind viele Fans und Sammler, die das Geld dafür ausgeben. „Es ist mein Hobby, das mir Spaß macht. Ein Ei zu bemalen, empfinde ich als Herausforderung.“

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Birgit Völker-Bracker spezialisierte sich auf Tiermotive, die sie auf Natureier vom kleinen Zebrafinken bis hin zum Straußenei bringt. Das Standardmaterial ist aber das Ei der Pute, das wunderbar marmoriert ist. Die Kellinghusenerin ätzt mit Essig zunächst eine runde Fläche frei. Darauf malt sie sehr fein und detailreich ihre Laubfrösche, Meisen, Grillen, Fledermäuse oder Schweinchen.

Das gibt es auch: ein süßes Schwein als Motiv auf einem Osterei. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

„Einige Stunden braucht man schon“, sagt sie zu der Arbeit. Bei einer Produktion von 700 Stück pro Jahr „und ein büschen mehr“, steckt sehr viel Zeit in ihre „Liebhaberei“. So nennt sie ihre Ostereier-Leidenschaft.

Ein bisschen Melancholie schwingt bei ihrem Hobby mit. Es gebe immer weniger Ostereier-Märkte und auch immer weniger Künstler, die sich diese Mühe machen. Beispielsweise gibt es keinen Markt mehr in Eutin. Deshalb ist sie dem Künstlermuseum Heikendorf dankbar, an der Traditionsveranstaltung festzuhalten.

An einem Stand des Ostereiermarktes wurde auch die Tragödie sichtbar, die sich in der Ukraine abspielt. Die Ukrainerin Olha Sukennyk, die heute in Hamburg lebt, ist seit mehreren Jahren mit dabei. Eigentlich hatten die Veranstalter damit gerechnet, dass sie wegen des Krieges absagt. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Sie baute ihren Stand wie immer auf

„Wir wollen zeigen, dass wir eine eigene Kultur haben und ein eigene Identität. Das, was Putin uns abspricht“, sagt Tochter Iryna Sukennyk. Gerade deshalb wolle man die im typischen Landesstil bemalten Eier in Heikendorf zeigen. Als Zeichen der Solidarität und der Hoffnung trägt sie ein Stoffarmband in den ukrainischen Nationalfarben Geld und Blau. Auch am Stand hängt eine Ukraine-Flagge.