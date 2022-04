Autor Jens Meyer geht der Hexenverfolgung in Preetz auf die Spur. Wie liefen die Prozesse ab und was haben die Frauen eigentlich gemacht? Was ist Borst und was schwarzt Dillen Saat? Die Fragen beantwortet er im neuen Heft des Heimatvereins Preetz. Volker Liebich, stellvertretender Vereinsvorsitzender, stellt das Heft vor.