Seit Tagen standen sie in Bereitschaft. Am Dienstag ging es los. Über 30 Freiwillige von THW, Feuerwehr, DRK und ASB aus dem Kreis Plön sind unterwegs in das Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Sie sind bis zu einer Woche im Einsatz bei Krankentransporten oder Trinkwasseraufbereitung.