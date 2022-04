Hilfe aus Lütjenburg hat ukrainische Flüchtlinge erreicht

Lütjenburg

Der Hilfstransport aus Lütjenburg ist angekommen. Die Gruppe freiwilliger Helfer mit Bürgermeister Dirk Sohn an der Spitze brachte neun Tonnen Sachspenden in den polnischen Kreis Krotoszyn. Dort leben rund 6000 bis 7000 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und versorgt werden müssen.

Zum Vergleich: Der Kreis Plön hat rund 130 000 Einwohner und erwartet etwa 2000 Flüchtlinge. Im Kreis Krotoszyn leben nur 77 300 Menschen. Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn: „Dieser Vergleich unterstreicht die große Leistung, die in Polen vollbracht wird.“

Bürgermeister Sohn lobt unbürokratisches Vorgehen der polnischen Behörden

Sohn lobt auch das unbürokratische Vorgehen der polnischen Behörden, die viele Abläufe und Formulare einfach ausgesetzt haben. „Von diesem Vorgehen können wir noch einiges lernen.“ Als Beispiel nannte der Bürgermeister ukrainische Flüchtlinge, die in einem Hotel in Hohwacht untergekommen sind. Sie könnten dort sofort eine Arbeit aufnehmen, dürfen das aber nicht, weil ihnen ein Behördenstempel auf einem Formular fehlt.

Der Konvoi aus Lütjenburg steuerte ein Zentrallager des Kreises Krotoszyn an, der wenige Hundert Kilometer hinter der deutschen Grenze liegt. Von dort gehen die Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in verschiedene Verteilstationen in der Region. Hier holen sich die Bedürftigen die Sachen ab. Die meisten Flüchtlinge sind in Polen privat untergekommen, nur wenige in Sammelunterkünften.

Bei einem Besuch einer Verteilstation sahen die freiwilligen Helfer, wie ihre gerade angelieferte Ware von Ukrainern und Ukrainerinnen abgeholt wurde. Die polnischen Offiziellen zeigten sich dankbar für die Unterstützung aus Deutschland. Der dortige Landrat Stanislaw Szczotka lud die Abordnung in die dortige Kreisverwaltung zu einem Empfang ein.

Große Betroffenheit über hohe Zahl von Traumatisierten

Die große Zahl traumatisierter Menschen machte die Delegation sehr betroffen. Diakon Howard Bleck berichtete von einem jungen Mädchen, das mit seinem Bruder und der Mutter aus dem schwer umkämpften Charkiw geflohen war. „Sie hat den Krieg erlebt. Unvorstellbar für die meisten von uns. Ihre andauernde Traumatisierung war nicht zu übersehen.“

Bürgermeister Sohn berichtet von einem anderen Mädchen, das von seinen Eltern allein auf die Flucht geschickt worden war, weil die sich noch um die Großeltern kümmern mussten. Auf dem Handy schaute sie in Polen ständig auf ihr Elternhaus in der Ukraine, das im Blick einer Webcam ist. Das Nachbarhaus ist bereits völlig zerstört. Auch dieses Mädchen leidet psychisch unter den Kriegsfolgen. Sohn: „Das geht einem schon unter die Haut. Da weiß man, warum man helfen muss.“

Weiterer Hilfstransport aus Lütjenburg ist in Planung

Ein weiterer Hilfstransport aus Lütjenburg ist in Vorbereitung. Auf einem Spendenkonto, das die Kirche eingerichtet hat, ist bereits ein fünfstelliger Betrag eingegangen. Weitere 5000 Euro spendeten die Bürger der Region in den Märkten Famila und Rewe. Sohn ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Das Geld soll zum Teil auch für Flüchtlinge verwendet werden, die nach Lütjenburg kommen. Das frühere Altenheim am Gildenplatz wird derzeit dafür vorbereitet.

Lütjenburg und das Umland bereiten sich auf die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge vor. Sohn: „Wir müssen uns darauf einstellen, viele traumatisierte Menschen aufzunehmen.“ Das ist eine Lehre aus der Polen-Reise. In dem Altenheim soll ein Café für die Flüchtlinge und ein Kindergarten eingerichtet werden, der von den Bewohnern selbst betrieben wird. „Die Ukrainer wollen selbst etwas tun“, so schätzt Sohn die Einstellung der Menschen ein.

Mittlerweile haben sich zwei Personen gemeldet, die Deutsch und Ukrainisch sprechen. „Davon könnten wir noch mehr gebrauchen.“ Russisch könnte vor allem noch die ältere Generation aus Sowjetzeiten. Bei den Jüngeren sehe es schlechter aus. Viele weigerten sich aber auch, Russisch zu sprechen, die Sprache der Angreifer.