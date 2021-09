Plön

Ein 28-jähriger Mann wurde am Sonntag in Plön in seiner Wohnung in der Hipperstraße überfallen und bestohlen. Zwei Täter klingelten nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr an der Wohnungstür des Mannes. Als er öffnete, drängten in die Unbekannten in die Wohnung zurück.

Sie schlugen dem Mann ins Gesicht und fesselten ihn. Zusätzlich sollen die Männer ihrem Opfer Wodka eingeflößt haben. Er fiel danach in Ohnmacht, so die Polizei.

In der Zeit hätten die Täter die gesamte Wohnung durchwühlt. Sie raubten Bargeld und einen Fernseher.

Der 28-Jährige erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen. Nachdem er sich befreit hatte, begab er sich selbst in ein Krankenhaus zur Behandlung.

Eine Täterbeschreibung konnte er gegenüber der Polizei nicht machen. Die Kripo Plön hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen rund um die Hipperstraße gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04522/5005 201 zu melden.