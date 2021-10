Schönberg

Schwere Verletzungen erlitt ein älterer Radfahrer in Schönberg am vergangenen Freitag (8.Oktober) nach einem Zusammenstoß mit einer jungen Autofahrerin. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 16.55 Uhr in Höhndorf bei Schönberg.

Nach jetzigem Sachstand fuhr die 19-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta auf dem Höhndorfer Weg, als sich von rechts aus dem Kieler Weg ein 85 Jahre alter Mann auf seinem Rad mit Hilfsmotor (Pedelec) mit hoher Geschwindigkeit näherte. Laut Polizei beachtete der Mann das Stopp-Schild nicht, außerdem habe die Sonne tief gestanden.

Genaue Umstände muss ein Gutachter erst noch klären

Alle Ausweichmanöver seien fehlgeschlagen, sodass der 85-Jährige mit dem Auto kollidierte und beim Zusammenstoß durch die Luft geschleudert wurde. Trotz seines Fahrradhelms musste der Mann mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seien beide Fahrzeuge zur Klärung des genauen Hergangs abgeschleppt sowie ein Sachverständiger beauftragt worden, ein Gutachten zu erstellen.