Hohwacht

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Verfolgungsfahrt kam es am Donnerstag im Amt Lütjenburg-Land, als ein Pkw-Fahrer sich einer Kontrolle entziehen wollte. Er verließ schließlich auf der Flucht sein Fahrzeug in einem Waldgebiet und konnte unerkannt in der Dunkelheit verschwinden. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, auch unter dem Einsatz von Polizeihubschrauber und Hunden, konnte er nicht entdeckt werden.

Bereits am Donnerstagmorgen war der Audi A3 einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, da an dem Fahrzeug unterschiedliche Kennzeichen angebracht gewesen sein sollen, teilt die Polizei mit. Gegen 17.40 Uhr kam der Pkw einem Streifenwagen in der Straße Schmiedendorf in Hohwacht entgegen, die parallel zur B 202 in der Hohwachter Bucht verläuft. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege versuchten, den Pkw zu stoppen.

Wagen konnte in der Straße Schmiedendorf nicht gestoppt werden

Der Fahrer drängelte sich jedoch rücksichtslos zwischen dem abgestellten Streifenwagen und einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger vorbei und beschädigte dabei beide Fahrzeuge, so die Polizei. Im Anschluss flüchtete er zunächst auf der B 202 in Richtung Blekendorf. In Höhe der Abfahrt Sechendorf drehte er mehrere Kreise, fuhr danach zurück in Richtung Futterkamp und bog in das dortige Waldgebiet ab.

In dem Bereich fuhr er sich nach Mitteilung der Polizei offensichtlich fest und flüchtete anschließend zu Fuß in den dunklen Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen, einem Hund und dem Einsatz des Hubschraubers der Bundespolizei blieb erfolglos.

Sachschaden von 5000 Euro

An dem Streifenwagen und dem abgestellten Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt. Der Audi wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lütjenburg unter Tel. 04381/906331 in Verbindung zu setzen.