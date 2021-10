Schönberg

In Kalifornien, dem Ortsteil im Ostseebad Schönberg, wollen die Investoren Claus und Dennis Spitra vom Unternehmen Four Points Development GmbH und Architekt Jan-Oliver Meding von der MPP Meding Plan + Projekt GmbH ein Hotel mit rund 200 Einheiten bauen.

In der Höhe orientiert sich das Hotel in Kalifornien an dem vorhandenen Beach-Hotel in der Nachbarschaft. Die Pläne für das Hotel in Kalifornien stellten Investor und Architekt Einwohnern und Anliegern vor. Die Bürger kamen schon vor dem Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes durch die gemeindlichen Gremien zu Wort.

Wie berichtet, hatten Jan und Erik Meyer im vergangenen Jahr ihr Hotel Seestern geschlossen und das Grundstück verkauft. Entstehen sollen nun 100 bis 120 Zimmer und 80 bis 100 Suiten sowie ein öffentlich zugänglicher Wellness- und Spa-Bereich. „Wir wollen unseren Neubau harmonisch den landschaftlichen Gegebenheiten anpassen“, betonte Dennis Spitra.

Es würden in dem Hotel in Kalifornien 100 Arbeitsplätze und 20 Ausbildungsplätze sowie in Schönberg Wohnungen für die Angestellten geschaffen, so der Investor. In Spitzenzeiten könnten 400 Menschen in dem neuen Hotel in Kalifornien übernachten, allerdings gehe man von einer durchschnittlichen Auslastung von 66 Prozent aus.

Man führe mit drei Hotelbetreibern „verbindliche“ Verhandlungen, zwei davon hätten eine Absichtserklärung abgegeben. „Es handelt sich ausschließlich um deutsche Hotelbetreiber, zwei von ihnen sind bereits an der Ostseeküste tätig“, so Spitra weiter.

Entstehen soll ein dreigeschossiger, mehrteiliger Gebäudekomplex, der sich in der Höhe am benachbarten Beachhotel orientiert (maximal 16 Meter). „Durch die Auffächerung der einzelnen Gebäude soll eine Durchlässigkeit von der Land- zur Seeseite ermöglicht werden“, erklärte Architekt Meding.

Er sicherte den Erhalt von Baumbestand zu, soweit möglich. Zudem werde das Flachdach begrünt, den Einsatz von Fotovoltaik-Anlagen prüfe man noch. Ebenso seien der Wellness- und Spa-Bereich im Hotel in Kalifornien für die Öffentlichkeit zugänglich. Geplant seien ebenfalls für jede Wohneinheit ein Pkw-Stellplatz. „Parkdruck“ auf die Umgebung werde es durch die Anzahl nicht geben, versicherte Meding.

So geht es weiter mit der Planung So könnte der Zeitplan aussehen: Der Planungsausschuss der Gemeinde Schönberg empfiehlt in seiner Sitzung am 19. Oktober den Aufstellungsbeschluss für die Gemeindevertretung. Die dann folgende Bauleitplanung richtet sich nach dem Baugesetzbuch, das unter anderem die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgibt. Die Bürger können ihre Anregungen und Kritik einbringen. Ende 2022 könnte die Gemeindevertretung den Satzungsbeschluss fassen und einen rechtskräftigen Bebauungsplan verabschieden. Ziel der Investoren ist ein Baubeginn 2023, mit einer Eröffnung des Hotels in Kalifornien wäre dann 2025 zu rechnen, so der Zeitplan des Architekten.

Hotel in Kalifornien: „Jeder Gast mehr ist auch gut für alle anderen Betriebe“

Die Stimmung unter den Zuhörern war gemischt. Große Unterstützung gab es von den Gewerbetreibenden. So betonte Gerd Wilkens, Kreisvorsitzender der Dehoga und Betreiber des Ferienzentrums Holm, wie notwendig ein neues Hotel in Kalifornien für die gesamte touristische Entwicklung sei. „Es wurden in der Vergangenheit nur Ferienwohnungen und -häuser gebaut, das war ein großer Fehler. Denn wo keine Dienstleistung angeboten wird, gibt es auch keine Nachfrage“, so Wilkens.

Auch Thorsten Meyer vom Hotel Strandräuber und Vorsitzender des Vereins Brahoka (Brasilien, Holm, Kalifornien) sieht das Hotel in Kalifornien als überlebensnotwendig für die Betriebe in Kalifornien. „Wir brauchen dringend Betriebe, die ganzjährig geöffnet haben und die Vor- und Nachsaison beleben. Jeder Gast mehr ist auch gut für alle anderen Betriebe“, so Meyer.

Anwohner sorgen sich wegen Hotel in Kalifornien um beschaulichen Charakter des Ortsteils

Etliche Anlieger, Einheimische und Ferienhausbesitzer sehen die Pläne für das Hotel in Kalifornien mit Sorge. Sie treiben Themen wie Verkehr, Abwasserentsorgung und die Veränderung des Ortsbildes um. „Diese Klötze sind einfach nicht mehr unser Kalifornien“, meinte Wiebke Stoltenberg.

Mareike Setzer wies auf die Verkehrssituation im Seesternweg hin. „Das ist die einzige asphaltierte Straße, die von allen Altersgruppen genutzt wird. Nicht nur die Kinder fahren dort Roller und Rad, sondern viele Senioren nutzen den Weg auch zum Supermarkt“, sagte sie.

Auch Doris Stelzer aus Bonn, die in erster Strandreihe ein Ferienhaus besitzt, moniert die Bauten als „zu groß“. „So wird die ganze Küste verschandelt, wir hatten hier ein ruhiges, verschlafenes und beschauliches Örtchen, davon bleibt dann nichts mehr übrig“, sagte sie. Eine Anregung aus dem Publikum: Man könnte den Bau auch terrassieren, um die Massivität aufzubrechen.

Die Vertreter aller politischen Fraktionen stehen den Plänen für das Hotel in Kalifornien positiv gegenüber. „Wir werden jetzt zügig weiter machen und den Aufstellungsbeschluss fassen, dann geht es an die Details“, kündigte Jürgen Cordts, Vorsitzender des Planungsausschusses an. „Wenn alles gut läuft, könnten wir Ende 2022 den Satzungsbeschluss fassen“, so Cordts.