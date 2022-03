Hundewald in Stolpe: Trägerverein freut sich über Spendenbereitschaft

Stolpe

Drei Jahre nach der offiziellen Eröffnung hat sich der Hundewald in Stolpe zu einem festen Anlaufpunkt für Hundehalterinnen und Hundehalter in der Region entwickelt. Neben den 28 Mitgliedern des vor sechs Jahren gegründeten Trägervereins führen auch Hundefans aus den benachbarten Kreisen ihre Vierbeiner in dem Wäldchen zwischen der A21-Autobahn und der Wankendorfer Straße aus. Besonders dankbar sind die Akteure um Frauke Ziehmer, Christel Burmeister und Lars Brockmann für die finanzielle Unterstützung aktueller und anstehender Arbeiten – auch durch Spenden zahlreicher Nichtmitglieder.

Hundewald in Stolpe: Spender ermöglichen trockene Wege

So konnte auch in diesem Jahr die Rechnung für Holzhackschnitzel komplett mit den eingegangenen Spenden beglichen werden. Mit den Hackschnitzeln bestreuen die Vereinsmitglieder jedes Jahr die Wege in dem rund 11 000 Quadratmeter großen Areal, damit sie auch nach Regenfällen begehbar bleiben. „Über diese Unterstützung freuen wir uns sehr“, erzählte Kassenwartin Frauke Ziehmer nach der Jahresversammlung. In den vergangenen Jahren hat der Hundewaldverein aus der gemeindeeigenen und eingezäunten Fläche ein Hundeparadies inklusive Spielgeräten geschaffen. Geplant ist in diesem Jahr noch eine kleine Sandkuhle. „Unsere Hunde können wir hier schön ohne Leine laufen und sich begegnen lassen“, erklärt Lars Brockmann und streichelt seine Hündin Happy.