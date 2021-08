Kreis Plön

Die Impfaktionen an Schulen starten in diesen Tagen. Nach Angaben des Landes leben im Kreis Plön 5623 Schüler im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren. Davon haben sich 321 (Stand 12. August) für eine Impfung angemeldet. Die Resonanz ist aus zwei Gründen noch relativ gering.

Das Preetzer Friedrich-Schiller-Gymnasium beteiligt sich bisher nicht an der offiziellen Impfkampagne des Landes, sondern organisierte eine eigene. Ein Arzt, der in Elternschaft engagiert ist, stellte sich zur Verfügung. Er ist Betriebsarzt und hatte zahlreiche Dosen übrig.

Vor allem viele ältere Schüler schon geimpft

Am 7. August erhielten 23 Schüler in Preetz eine erste Impfung. „Das fanden wir toll“, sagte Schulleiterin Anja Grabowsky. Am 4. September ist der zweite Termin, an dem sich auch weitere Schüler für eine Erstimpfung anmelden können. Die Eltern sind angeschrieben worden.

Warum ließen sich bisher nicht mehr Schüler impfen? Die fünften Klassen dürfen noch nicht. In der Oberstufe haben sich viele ältere bereits impfen lassen über den Hausarzt oder ein Impfzentrum, so Grabowsky.

Ähnlich sieht es an der Gemeinschaftsschule in Lütjenburg aus. „Bisher haben wir 25 Anmeldungen“, sagt Schulleiterin Dorit Richter. Auf die Schule gehen 340 Kinder und Jugendliche. Sie rechnet nach der neuen Empfehlung der Impfkommission (Stiko) mit deutlich mehr Anmeldungen. Die bisher fehlende Aussage der Kommission zum Impfen von Jugendlichen hat aus ihrer Sicht offenbar viele Eltern davon abgehalten, ihre Kinder anzumelden.

Zwei Drittel der Lütjenburger Schüler für eine Impfung

Immerhin: Bei einer Umfrage unter den Gemeinschaftsschülern in Lütjenburg im Mai sprachen sich zwei Drittel der Jungen und Mädchen über 14 Jahren an der Schule für eine Impfung aus. An die Eltern ging Info-Material nicht nur auf Deutsch, sondern in verschiedenen Sprachen. „Die Eltern sind gut informiert“, sagt Richter.

An der Gemeinschaftsschule in Heikendorf haben sich rund 25 Prozent der Schüler für eine Impfung angemeldet. Schulleiter Olaf Hubert hat mit deutlich weniger gerecht. In einem Elternbrief macht er darauf aufmerksam, dass der ursprüngliche Meldeschluss 13. August hinfällig geworden ist. Nach der Stiko-Empfehlung ist die Frist verlängert worden.

Hubert, der erst seit Ende der Sommerferien an der Gemeinschaftsschule ist, informierte die Klassen persönlich über die Impfaktion. So konnte er sich gleich bei den Schülern vorstellen. Die Klassengespräche und die Diskussionen zum Thema Impfen fand er sehr gut. „Es wurde von den Schülern aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.“

Die Schule drängt die Eltern nicht in eine Richtung, ob sie ihre Kinder impft oder nicht. Eine Stigmatisierung solle verhindert werden. „Wie man sich entscheidet, ist das für diese Familie richtig.“

Der Vorsitzende des Kreiselternbeirates der Gemeinschaftsschulen, Erasmus von Platen-Hallermund, gibt eine klare Empfehlung ab. „Wir müssen möglichst viele Kinder und Erwachsene impfen. Nur so kommen wir zurück in einen normalen Alltag und einen normalen Unterricht. Nur so verschwindet das dunkle Corona-Gespenst.“

Kritische Stimmen aus seiner Umgebung habe er zum Thema Impfen von Schülern nicht gehört. Die Elternschaft sei aber verunsichert gewesen, weil Gesundheitsminister Jens Spahn die Impfung empfohlen hat, die Stiko bis vor Kurzem aber nicht. Von Platten-Hallermund findet es gut, dass sich die Stiko nun anders entschieden hat. „Ich kenne zwei Personen, die unter Long Covid leiden. Das wünsche ich niemandem.“