Plön

Auf der Wiese hinter der Plöner Jugendherberge spielen einige Kinder Volleyball, toben herum, lachen. Ein paar Meter weiter, im Untergeschoss des Hauses, wird geschuftet. Wände abgebaut, Tische und Stühle herausgetragen, Computer deinstalliert. Das Plöner Impfzentrum war nach wenigen Stunden Vergangenheit. Jan-Ulrich Röder, der das Zentrum bis Ende Juli geleitet hatte, und Gerd Manzke, der dann übernahm, sitzen auf einer Bank und beobachten das Treiben. „Schön, dass jetzt erstmal Pause ist“, sagen sie.

Das Plöner Impfzentrum ist das erste in Schleswig-Holstein, das geschlossen wurde. Aus organisatorischen Gründen. Denn die Jugendherberge benötigt ab Mitte der Woche den Platz. „Die sind voll belegt“, sagt Gerd Manzke. Alle anderen Impfzentren, auch das in Schönberg, haben am kommenden Sonntag zum letzten Mal geöffnet.

Am letzten Tag kamen noch einmal 70 Menschen zur Impfung

Rund 70 Impfwillige kamen am Sonntag noch einmal ins Untergeschoss der Plöner Jugendherberge. „Schon seit ein paar Wochen haben wir Drittimpfungen gegeben“, sagt der Leiter. Aber nur, wenn sechs Monate nach der letzten Impfung vergangen waren. „Alle anderen haben wir weggeschickt.“ Die Frequenz der Impfungen hat in den vergangenen Wochen erheblich abgenommen. Geöffnet war deshalb auch nur noch mittwochs bis sonntags. Und im September traten hier auch nur noch vier Soldaten aus der Marineunteroffizierschule (MUS) an. „Die haben nur noch mit einer Schicht gearbeitet“, so Manzke.

Vom 1. März bis zum 19. September gab es hier genau 26.724 Impfungen. Der „Renner“ war dabei Biontech. Röder und Manzke sind überrascht, dass in den letzten Tagen tatsächlich noch viele zu ihrer ersten Impfung kamen. Selbst am Sonntag noch ein halbes Dutzend. „Der Impfarzt hat dann gefragt, warum sie erst jetzt kommen.“ Und es gab immer die gleichen Antworten. Weil demnächst Tests selber bezahlt werden müssen, weil man Probleme im Urlaub befürchtet, weil vielleicht irgendwann „2G“ (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) kommt.

Weitere Impfungen gibt es jetzt bei den niedergelassenen Ärzten

„Jeder hat doch inzwischen die Chance gehabt, sich impfen zu lassen“, sagt Röder. Nun müssen Erstgeimpfte sich einen Termin für die zweite Spritze beim Hausarzt holen. Das Plöner Impfzentrum ist dicht. Auch wenn am Montag geschäftigeres Treiben herrschte als in den vergangenen Tagen. Christine Voß, die beim Kreis Plön für die Koordination der Impfzentren zuständig ist, packte beim Zusammenräumen selber mit an. Ole Krause von der IT-Abteilung zog die Stecker der Computer und baute die Technik ab. Lars Ehmke aus Wankendorf demontierte die Leichtbauwände, die das Untergeschoss der Jugendherberge bis Sonntagabend in Warteräume, Anmeldung, Arztzimmer, Ruheraum und Beobachtungsraum unterteilten.

„Wir bauen hier zu dritt ab und haben um kurz nach 7 Uhr angefangen. Am Nachmittag sind wir durch“, sagt Ehmke. Spanplatten, Dachlatten, Vorhangsysteme, Tische, Bürostühle, Türen – alles muss raus. Denn die Jugendherberge hat bereits mit dem Einräumen ihrer Einrichtung begonnen. Es wurde also viel bewegt. „Das Land hat gesagt, die Sachen sollen erst einmal eingelagert werden“, so Ehmke. Vielleicht muss das Impfzentrum irgendwann nochmal reaktiviert werden.

„Sollte das passieren, stehen wir beide bereit“, sagen Manzke und Röder. „Aber jetzt ist erstmal gut, dass es eine Pause gibt“, erzählt der ehemalige Bürgermeister aus Grebin. Die Enkel freuen sich schon, dass ihr Opa wieder mehr Zeit hat. Am Sonntag habe er mit dem Team zum Abschluss noch einmal Kaffee getrunken. „Das war ein tolles Team, die Zusammenarbeit mit den Johannitern und der Bundeswehr war klasse“, lobt Manzke.

„Was hier in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt und mit so großem Erfolg betrieben wurde, ist wirklich bemerkenswert. Zusammenhalt wurde in den Teams der Impfzentren groß geschrieben, und so konnte der Kreis Plön seinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten“, sagt Landrätin Stephanie Ladwig.

Montagmorgen hat Gerd Manzke den übrig gebliebenen Impfstoff (fünf Violen Astra Zeneca, fünf Moderna, fünf Johnson&Johnson und 20 Biontech) zurück zum Landeslager geschickt und ist dann nach Hause gefahren. Er überlässt das Feld den Schulklassen, Musikgruppen und anderen Gästen der Jugendherberge. „Ich habe das gerne hier gemacht“, sagt er.

In Schönberg in der Jugendherberge (Stakendorfer Weg 1) gibt es jetzt noch täglich offene Impfaktionen von 13 bis 17.30 Uhr, am Dienstag auch von 9 bis 12 Uhr – mit allen verfügbaren Impfstoffen. „Voraussichtlich kommen wir auf 50.000 Impfungen“, sagt Leiter Olaf Meier-Lürsdorf. Das Impfzentrum wurde bereits am 4. Januar eröffnet. „Dort sind dann am kommenden Montag nicht so viele Leichtbauwände abzubauen“, sagt Koordinatorin Christine Voß.