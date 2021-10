Gitarre, Dudelsack, Teekistenbass, Percussions, Mandoline, Ukulele, Glockenspiel, Melodica – die Zahl der Instrumente ist groß, mit der die Weidezaunband auf die Bühne kommt. Am 5. und 6. November gibt’s die Herbstkonzerte in der Festscheune in Rixdorf. Der Vorverkauf hat begonnen.