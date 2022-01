Während andere Städte über Leerstände klagen, gibt es in der Innenstadt von Preetz kaum dunkle Lücken in den Ladenreihen. Gerade mal vier Geschäfte stehen leer – eine traumhafte Quote im Vergleich zu anderen Kommunen dieser Größe. Zurzeit stehen sogar 20 Anfragen für Gewerbeobjekte auf der Liste.