Von Nadine Schättler

Hexen-Schweinchen und andere Gestalten machen an Halloween den Heide Park in Soltau unsicher. Als Entertainment- und Eventmanager in dem Freizeitpark weiß Ingo Reichstein (52) aus Heikendorf, worauf es beim Gruseln ankommt. Quelle: Heide Park/Ingo Reichstein