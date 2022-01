Probstei

Wendtorf hat gerade mal 1000 Einwohner und einen kleinen Supermarkt. Im Sommer tobt am Wasser das Leben durch zahlreiche Touristen, die den Jachthafen ansteuern und entlang der Promenade flanieren. Auch deswegen soll die Meile am Wasser jetzt schöner werden. Das Millionenprojekt wird die Kasse der kleinen Gemeinde strapazieren. Aber das Dorf und die Region sollen von der neuen Erlebnispromenade auch profitieren. Wann genau es zur Sache geht und was in den Gemeinden der Probstei sonst noch geplant ist, weiß Amtsdirektor Sönke Körber.

Im Herbst vergangenen Jahres mussten die Bauarbeiten am Deichkronenweg in Wendtorf, der den Sporthafen (Marina Wendtorf) und das Naturschutzgebiet Bottsand miteinander verbindet, vorübergehend auf Eis gelegt werden. Deichschonzeit ist das Stichwort, das auch vom Landesbetrieb für Küstenschutz vorgegeben wird. Ab März soll es mit der Maßnahme weitergehen, erklärt Sönke Körber. Es gehe um die Sanierung des alten Plattenweges auf dem Deich, der für Radfahrer und Fußgänger auf 2,50 Meter verbreitert werden soll.

Wendtorf: Bagger könnten Ende Januar anrollen

Der erste Bauabschnitt endet ungefähr dort, wo die Promenade in diesem Jahr ein neues Gesicht erhält. Aus grauem Asphalt wird eine moderne Erlebnispromenade mit Spielbereichen und Sitzmöglichkeiten entstehen. Laut Körber könnten die ersten Bagger schon Ende Januar anrollen, um die marode Spundwand an den Fischerstegen zum Schutz der neuen Promenade zu ersetzen. Kostenpunkt für den ersten Abschnitt vom Deichkronenweg und die Promenade: rund sechs Millionen Euro. Die förderfähige Summe (70 Prozent der Kosten übernimmt das Land) liegt bei 5,4 Millionen Euro.

„Die stemmen da ganz schön was in Wendtorf, zumal sie ihr Feuerwehrhaus auch noch vorm Bug haben“, meint Körber. Und damit sind die Wendtorfer in der Probstei nicht allein. Auch in Brodersdorf und in Probsteierhagen brauchen die Feuerwehren mehr Platz für Geräte und Einsatzkräfte. Doch die Suche nach geeigneten Standorten ist nicht immer einfach. Viele Gemeinden in der Probstei fühlen gerade der Infrastruktur in ihren Dörfern auf den Zahn. Ortsentwicklungskonzepte sind gefragt. „Die verkaufe ich wie geschnitten Brot“, meint Sönke Körber. Ob Köhn, Stein, Brodersdorf, Probsteierhagen oder Passade – sie alle wollen ihre Ortschaften konzeptionell überarbeiten. Das kostet erstmal Geld, später sollen mit Hilfe der Konzepte aber Fördermittel für Schlüsselprojekte fließen.

Schulneubau in Schönberg wird großes Thema

Ein großes Thema wird in der Probstei 2022 auch die Entwicklung des Schulstandortes in Schönberg sein. Über die Schulverbandsvertretung Probstei-West sitzen gleich mehrere Gemeinden mit im Boot, wenn es um den Neubau für den abgebrannten Trakt der Gemeinschaftsschule Probstei geht. Die Kosten für den Wiederaufbau (inklusive Weiterentwicklung) belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Einen „Großteil“, so Körber, werde davon die Versicherung tragen. Auch der Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum soll in diesem Jahr konkret werden. Geplant ist ein modernes Gebäude mit Dreifeldhalle, Turnhalle und Fitnessraum.

Apropos Sport: Die Schwimmhalle in Laboe wird in diesem Jahr allenfalls Gegenstand von Diskussionen in der Probstei und im Amt Schrevenborn sein, aber vermutlich noch keine (Planungs)kosten verschlingen. Wenn überhaupt. Denn Sönke Körber ist sicher: „Sollten die großen Gemeinden im Amt Schrevenborn sich nicht an dem geplanten Zweckverband beteiligen, kann ich die Akten in den Keller bringen.“ Ohne die Zusage der finanz- und einwohnerstarken Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen käme wohl nicht genug Geld zusammen, um das Projekt Schwimmhallen-Neubau am Standort Laboe zu realisieren.

Breitbandausbau läuft erfolgreich

Dass Zweckverbände in der Probstei erfolgreiche Arbeit leisten können, zeigt der Breitbandausbau in der Region. Seit 2016 wurde das Projekt für schnelles Internet mit Hilfe der Gemeinden in einem Zweckverband geplant, in diesem Jahr soll das gesamte Leitungsnetz fertiggestellt sein. „Etwa 70 Prozent des Netzes haben wir soweit“, so Körber. Die ersten Jahre würden die Gemeinden im Zweckverband allerdings Verluste machen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderes Netz bereitet ihm mehr sorgen: das Schienennetz. Seit Jahren warten die Gemeinden in der Probstei auf ein grünes Signal für den Planfeststellungsbeschluss zur Reaktivierung der Bahn zwischen Kiel und Schönberg. Ob der in diesem Jahr kommt, zweifelt Sönke Körber an. „Man hat uns schon 2014 gesagt, die Bahn werde bald fahren.“ Aber man wartet immer noch. Mehr, so der Amtsdirektor, könne man auch nicht tun. Außer hoffen. Und natürlich Themen wie mögliche Haltepunkte mit gutem Optimismus in die Ortsentwicklungskonzepte integrieren. Davon gibt es in der Probstei 2022 genug.