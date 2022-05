Kreis Plön

Steigende Abschusszahlen bei Damwild und Rehwild, ein Rückgang bei den Wildschweinen: Diese Bilanz zog der Kreisjägermeister Jan-Wilhelm Hammerschmidt für die Jagdsaison 2021/2022. Warum immer weniger Wildschweine den Jägern vor die Flinte kommen, erklärt er mit einer Gesetzesänderung. Seit zwei Jahren dürfen die Waidmänner Nachtsichtgeräte auf den Gewehren einsetzen.

Früher gingen die Jäger nur in den Tagen rund um Vollmond auf Wildschweinpirsch. Das machte vier bis fünf Nächte im Monat aus. Nur bei klarem, hellen Nachthimmel waren die schlauen Tiere für die Menschen sichtbar.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit zwei Jahren können Jäger mit den Nachtsichtgeräten die Wildschweine effektiver jagen. Die Folge: Es gibt weniger Nachwuchs. Insgesamt liegt die Jagdstrecke beim Schwarzwild bei 2348 Tieren. Das sind 939 weniger als eine Saison zuvor. Der Rückgang ist aber lokal unterschiedlich. In den Revieren bei Lütjenburg bleibt die Zahl der Wildschweine hoch. In den übrigen Regionen ist sie stark rückläufig.

Es gab bereits einmal einen Rückgang der Populationszahlen vor rund zehn Jahren. Damals gab es mehrere Schneewinter hintereinander. Die Tiere waren auf dem weißen Untergrund für die Jäger gut sichtbar. Die Abschusszahlen stiegen, die Population ging später zurück.

Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest

Die derzeit wachsende Bejagung sei politisch gewollt gewesen, so Hammerschmidt. Das Land hatte von der Jägerschaft gefordert, die Tiere stärker zu bejagen, um der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest entgegenzuwirken.

Eine Wildtier-Krankheit, von der Schleswig-Holstein bisher verschont geblieben ist. Deutschlandweit sind bisher 3858 infizierte Wildschweine entdeckt worden. Der Schwerpunkt liegt in Brandenburg und Sachsen. Im Nachbar-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern traten aber bereits 22 Fälle auf.

Wieder eine Rekordstrecke beim Damwild

Das Damwild liebt den Kreis Plön. Die Strecke beträgt aktuell 3985 Tiere – 408 mehr als eine Saison zuvor. Ein weiterer Rekord. Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Damwild als im Kreis Plön. Vor allem im Dreieck zwischen Selent, Plön und Lütjenburg vermehrt sich diese Art von Jahr zu Jahr mehr. Die von der Eiszeit geprägte Landschaft mit relativ vielen Wäldern ist die Ursache dafür.

Hammerschmidt nennt zwei weitere Gründe. Zum einen der Wandel in der Landwirtschaft. „Die Maiskolben wachsen den Tieren förmlich ins Maul.“ Hinzu kommen milde Winter. Dadurch verhungern oder erfrieren weniger Jungtiere.

40 Prozent aller Unfälle im Kreis Plön passieren mit Wild

Die immer noch hohe Zahl der Wildunfälle im Kreis Plön beschäftigt die Jägerschaft. Etwa 40 Prozent aller von der Polizei aufgenommen Unfälle geschehen im Zusammenhang mit Damwild, Reh und Wildschwein.

Hammerschmidt kritisiert in diesem Zusammenhang die Kreisverwaltung Plön und den Landesbetrieb Straßenbau. Man hatte sich im August 2021 auf 18 neue Warnschilder entlang der Straße geeinigt. Davon sind bis heute nur zwei aufgestellt, so der Kreisjägermeister. Der Kreis Plön habe fünf Monate gebraucht, um die Vorschläge an den Landesbetrieb Straßenbau zu übermitteln.

Seit Eingang des Schreiben bei der Behörde vor vier Monaten ruhe die Angelegenheit auch dort. Auf einem Streckenabschnitt der Bundesstraße 430 zwischen Plön und Schönweide ereigneten sich zwischen 2015 und 2019 insgesamt 124 Wildunfälle. Der Sachschaden an den Fahrzeugen belaufe sich auf rund 310 000 Euro allein in diesem Abschnitt.