Kreis Plön

Der Florasaal im ersten Stock des Prinzenhauses ist ein wahres Schmuckstück mit prunkvoller Deckenmalerei. Blumengöttin Flora streut mit eleganter Geste Blumen auf den Betrachter, drumherum lagern olympische Göttergestalten auf Wolkenkissen. Rokokomalerei vom Feinsten, auch als Dekorationselemente an den Wänden.

Silke Hunzinger schreibt im druckfrisch vorliegenden Jahrbuch für Heimatkunde, wer der Schöpfer dieser Kunstwerke ist. Zwei Kunsthistoriker sind dem Maler auf die Spur gekommen. Und damit wird einmal mehr klar: Der Florasaal ist etwas ganz Besonderes.

Es ist das 51. Jahrbuch für Heimatkunde. 296 Seiten stark, mit elf Beiträgen, die einen abwechslungsreichen Bogen durch die Geschichte im Kreis Plön schlagen. Neue und bewährte Autoren sind zu finden, Aufsätze über mittelalterliche Forschungen, Gepflogenheiten aus dem 17. Jahrhundert, spannende Einblicke ins Leben zur Zeit des Ersten Weltkrieges, nationalsozialistische Auswüchse und Zwiespältigkeiten während des Zweiten Weltkrieges, architektonische Erklärungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert bis hin zum aktuellen Thema über den Vogel des Jahres, das Rotkehlchen.

Schwierige Recherche: Monatelang waren Archive und Bibliotheken geschlossen

Corona hat vielen Autoren die Arbeit erschwert. „Monatelang waren viele Forschungsstationen wie Bibliotheken und Archive geschlossen“, sagt Kreisdenkmalpflegerin Silke Hunzinger, die im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde Kreis Plön ist und die Redaktion des Jahrbuches verantwortet. Und trotzdem konnte der Zeitplan doch noch eingehalten werden. Das Jahrbuch ist gedruckt, wird in diesen Tagen an die rund 850 Mitglieder der AG verteilt und verschickt und kann im Kreismuseum in Plön auch für 25 Euro erworben werden.

Lesen Sie auch Volkshochschulen stellen neues Programm vor

Irmtraud Heike hat ihren ersten Beitrag fürs Jahrbuch geschrieben. Die Historikerin stammt aus Plön. Durch familiäre und private Kontakte stieß sie auf Dokumente und Bilder aus dem Lazarett im Plöner Prinzenhaus, das neben dem Lazarett im Johanniter-Hospital (heutiges Kreishaus) zur Zeit des Ersten Weltkrieges bestand.

Anfang 1915 trafen dort die ersten Verwundeten ein. Der Frauenverein des Roten Kreuzes übernahm die Versorgung. Zeitzeuginnen erinnern sich. Irmtraud Heike schlägt aber auch den Bogen zum Kadettenfriedhof und vollzieht die Geschichte der Lazaretttoten nach. Das auf der Basis einer Arbeit von Gymnasiasten, die vor wenigen Jahren erschien.

1915 kamen die ersten Verwundeten des Krieges nach Plön, das Lazarett im Prinzenhaus wurde eröffnet. Darüber schreibt Irmtraud Heike im neuen Jahrbuch für Heimatkunde. Quelle: Copyright Irmtraud Heike

Detlev Kraack schreibt über den Literaten Hans Friedrich Blunck (1888-1961), der auf dem Mölenhoff in Grebin lebte. Der Dichterfürst war es, der sich in der NS-Zeit für die Umbenennung Grebins in das germanisierte „Greben“ einsetzte. „Das ist nach dem Krieg aber schnell wieder rückgängig gemacht worden“, erzählt Silke Hunzinger, die den Beitrag „sehr lesenswert“ nennt.

Acht Jahre habe Manfred Hartwig an einem Aufsatz gearbeitet, in dem es um die Suche nach dem möglichen ersten Standort des Klosters Preetz gehe. Hartwig studierte mittelalterliche Urkunden, erschloss lateinische Texte und zeichnete anhand alter Quellen und historischer Ortsnamen die Gründungsgeschichte des Klosters nach. Seine Spurensuche beschreibt er anschaulich und nachvollziehbar.

Auf der Umschlag-Innenseite am Ende des Heimatbuches ist eine Karte dazu aus dem 17. Jahrhundert abgedruckt. „Eine neue Idee des Verlages. Im Beitrag selber hätte man diese Karte nur viel kleiner abbilden können“, so Silke Hunzinger.

51 Jahrbücher mit mehr als 800 Beiträgen Am 21. November 1970 wurde die Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde im Kreis Plön mit 47 Mitgliedern gegründet. Ein Jahr später, am 3. Oktober 1971, erschien das erste Jahrbuch mit rund 160 Seiten. Inzwischen hat die AG 51 Jahrbücher mit mehr als 800 Beiträgen herausgegeben. Das sind rund 11 200 Seiten dokumentierte Heimatkunde der Region. Namhafte Wissenschaftler, sachkundige Fachleute und engagierte Bürger haben bisher ihre Forschungsergebnisse zu Sachgebieten beigetragen, die von politischer Geschichte, Kunst- und Musikgeschichte, Natur- und Tierkunde über Landwirtschaft, Familienkunde und Baugeschichte bis zur Landschafts- und Denkmalpflege reichen. Regelmäßig erscheinen Registerbände und informieren darüber im Einzelnen. Sämtliche Inhaltsverzeichnisse der Jahrbücher gibt es in Form einer Excel-Tabelle auf der Vereinshomepage www.heimatkunde-ploen.de. Mitglieder erhalten das jeweils aktuelle Jahrbuch druckfrisch in der Vorweihnachtszeit. Auch Nicht-Mitglieder können Jahrbücher (25 Euro) bekommen, sie im Museum des Kreises Plön, Johannisstraße 1, abholen oder sich kostenpflichtig zuschicken lassen. Kontakt: Tel. 04522/744391 oder Mail an info@heimatkunde-ploen.de

Was macht dem Rotkehlchen das Leben schwer? Bernd Koop stellt im Jahrbuch den Vogel des Jahres als Wald- und Gartenvogel vor. Volker Griese arbeitete die Eisenbahn-Geschichte von Wankendorf auf, und der neue Kreisarchivar Kay Nico Horn beschreibt anschaulich seine Arbeit.

Arne Arp aus Laboe widmet sich im Jahrbuch dem Handel und Wandel im Ostseeraum am Beispiel der Holzimportfirma Vöge&Wiese, die 1870 gegründet wurde. Und der inzwischen verstorbene Gerhard Kay Birkner hatte über ein Hochzeitsessen auf dem Plöner Schloss im ausgehenden 17. Jahrhundert recherchiert – inklusive Gästeliste, Sitzordnung und verwendeter Lebensmittel.

Über Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der Gemeinde Nehmten

Karsten Dölger nimmt sich dieses Mal der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg an und erarbeitet ein unterschiedliches Bild, wie die Bevölkerung in der Gemeinde Nehmten mit diesen Menschen umging. Gespräche mit Zeitzeugen und die Auswertung historischer Dokumente zeichnen die damaligen Verhältnisse nach.

Schließlich schreibt Martin Möllers über die Heimatschutzarchitektur im auslaufenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert mit zahlreichen Beispiel-Bildern wie vom Herrenhaus Salzau, ehemaligem Finanzamt und Posthaus in Plön, der großen Scheune des Guts Wahlstorf, dem Gasthaus Ole Liese in Panker oder der Polizeistation in Preetz. „Daraus lässt sich vielleicht auch ein Ausflug auf den Spuren der Heimatschutzarchitektur herauslesen“, so Silke Hunzinger.

Die Reichspostverwaltung ließ 1919/1920 ein Postgebäude in der Bahnhofstraße 2 in Plön bauen – ein Beispiel für die Heimatschutzarchitektur. Quelle: Anja Rüstmann

Und nun zurück zu ihrem eigenen Beitrag über den Florasaal im Prinzenhaus. Lange glaubte man, der Florasaal sei vom Plöner Hofmaler Johann Philipp Bleiel gestaltet. Doch dann entdeckte der Schweizer Kunsthistoriker Mario Ruffoni, dass Wandmalereien im früheren Wohnhaus der Künstlerfamilie Martini im Tessin verblüffende Ähnlichkeiten mit den Plöner Motiven haben. Wenig später besuchte ein wissenschaftliches Team um Dr. Imants Lancmanis aus dem heutigen lettischen Schloss Rundale das Plöner Prinzenhaus.

Der bekannte Rokoko-Maler Francesco Antonio Martini hatte in Rundale einst Deckenfresken geschaffen. Motivisch, stilistisch, maltechnisch – alles so ähnlich, dass kein Zweifel mehr bestand. „Martini gehörte zu den Top-Künstlern des 18. Jahrhunderts im Ostseeraum“, sagt Silke Hunzinger. Der Plöner Florasaal ist eines seiner frühen Werke.