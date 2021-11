Nach langer Corona-bedingter Pause kehrt der Herbstmarkt ab Sonnabend, 6. November 2021, endlich mit zahlreichen Spiel- und Fahrgeschäften sowie Imbiss- und Zuckerbuden auf den Plöner Marktplatz an der Nikolaikirche zurück. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Das müssen Sie zum Jahrmarkt in Plön wissen

Das müssen Sie zum Jahrmarkt in Plön wissen

Kostenlos bis 20:00 Uhr Das müssen Sie zum Jahrmarkt in Plön wissen

Von Anja Rüstmann