Jan Meier neuer Gemeindewehrführer in Blekendorf

Blekendorf

Nach 31 Jahren als Ehrenbeamter der Gemeinde Blekendorf gibt Gemeindewehrführer Dieter Falkowski sein Amt ab. Auf der Mitgliederversammlung bestimmten die Feuerwehrmänner und -frauen Jan Meier (38) zu seinem Nachfolger. Meier ist seit seiner Jugend in der Feuerwehr engagiert und arbeitet in Kiel im Maschinenbau. Derzeit ist er noch stellvertretender Ortswehrführer in der Wehr Kaköhl-Blekendorf.

Halbe Amtszeit keine gute Lösung

Der 64-jährige Falkowski hätte noch drei Jahre bis zur Feuerwehr-Altersgrenze im Amt bleiben können. Aber nur eine halbe Amtszeit? „Das fand ich eine schlechte Lösung.“ Er geht zum Jahresende auch in Rente. Deshalb jetzt der Abschied. 1989 wählten ihn die Feuerwehrkräfte zum stellvertretenden Ortswehrführer, 1995 zum Ortswehrführer, das er bis 2016 inne hatte.

Zum Abschied gab es eine besondere Ehrung für Falkowski. Amtswehrführer Jan-Ulrich Röder zeichnete ihn mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Gold aus.

Die Gemeindewehr Blekendorf ist mit 80 Männern und Frauen eine der stärksten Feuerwehren im Kreis Plön. Sie ist aufgeteilt in drei Ortswehren Kaköhl-Blekendorf, Sechendorf und Nessendorf.