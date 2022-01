Kleiner Verein holt die ganz Großen - Was den Jazzern an Plön so gefällt

Sie spielen in großen Häusern, sie machen in der ganzen Welt Musik: Amsterdam, Paris, New York, Kapstadt, Wien, Shenzhen, Port-au-Prince – und dann Plön. Thomas Meyer holt für JazzApart, der Konzertreihe des Plöner Kulturforums, bekannte Jazzmusiker in die Holsteinische Schweiz.