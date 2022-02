„Jugend forscht“ in Preetz - Sensor am Feuerwehrhelm warnt vor Hindernissen in verrauchten Gebäuden

Als „Opfer“ bei Übungen hat Lasse Marten schon in verrauchten Gebäuden den Einsatz der Feuerwehrleute hautnah miterlebt. Für „Jugend forscht“ hat der 14-Jährige aus Preetz nun einen Ultraschallsensor am Feuerwehrhelm entwickelt – der soll vor Hindernissen warnen, wenn die Sicht durch Rauch schlecht ist.