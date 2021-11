Schönberg

Erst Ende September hatte das Impfzentrum in der Schönberger Jugendherberge dichtgemacht. Computer, Stühle, Tische und Trennwände wurden von den Mitarbeitern des Kreises Plön ausgeräumt und eingelagert. Jetzt kommt das Mobiliar schneller wieder zum Einsatz als gedacht. Bereits am Freitag, 26. November, öffnet das neue, alte Impfzentrum im Stakendorfer Weg, das vom Land als „Impfstelle“ bezeichnet wird, seine Türen. Die medizinische Leistung und die Verwaltungsarbeit übernehmen die Johanniter.

Noch bevor das Personal im Impfzentrum überhaupt die erste Spritze in der Hand hält, ist einen Tag vor der Öffnung vor der Schönberger Jugendherberge schon etwas los. In regelmäßigen Abständen kommen Leute, die wissen wollen, wie sie am schnellsten an eine Impfung herankommen. Doch Udo Neumann vom Regionalvorstand der Johanniter in Schleswig-Holstein Nord/West gibt eine klare Marschrichtung vor: „Einen Impftermin gibt es nur nach vorheriger Buchung im Internet. Es hilft nichts, wenn die Leute bei uns anrufen oder direkt vor der Tür stehen. Wir müssen sie leider alle abweisen und können uns nicht auf Diskussionen einlassen“, erklärt er.

Impfzentrum bleibt bis Ende Februar geöffnet

Der Grund für das strikte Vorgehen ist ein enormer Zeitdruck. Möglichst viele Menschen sollen in den nächsten Wochen in Schönberg geimpft werden. „Wir wollen und müssen eine Menge machen“, sagt Udo Neumann. Geplant seien in einer kurzen Anlaufphase etwa 340 Impflinge pro Tag. Sobald das Personal vor Ort Routine gewonnen habe, werde die Schlagzahl auf 408 Impflinge täglich erhöht.

Voraussichtlich bis Ende Februar soll das neue, alte Impfzentrum geöffnet sein. Zunächst an sechs Tagen die Woche, jeweils von montags bis sonnabends, immer zwischen 10.30 und 19.30 Uhr. „Wir gehen allerdings davon aus, dass der Sonntag dazukommen wird, sobald der Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren freigegeben wird“, so Neumann. Dann werde dieser Tag den Familien vorbehalten sein.

Für die Reaktivierung des Impfzentrums in Schönberg konnten die Johanniter auf vorhandene Infrastrukturen und teilweise auch auf das alte Personal zurückgreifen. Da zwei Impflinien eingerichtet werden, braucht es eine ganze Menge Personal. Etwa 50 bis 60 Mitarbeiter aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen sollen dem Pool der Johanniter angehören, der auch die geplante „Filiale“ in Preetz zur Abdeckung weitere Teile im Kreis Plön ab dem 1. November bedienen wird.

Die kassenärztliche Vereinigung koordiniert den Einsatz der Ärztinnen und Ärzte vor Ort, die die persönliche Beratung durchführen werden, bevor es einen Piks von geschultem Personal gibt. In Schönberg ist Leonhard Hojensky aus Kiel ärztlicher Koordinator. Ihm stehen insgesamt 11 Kolleginnen und Kollegen aus der nahen Region zur Verfügung, die auch in Preetz arbeiten werden. „Dort fahren wir allerdings nur eine Impflinie“, so Hojensky.

Johanniter hoffen auf viele Erstimpflinge

Der Koordinator weist einen Tag vor der Öffnung in Schönberg das gesamte Team ein und führt einen Probelauf durch. Viele kennen sich noch von ihrem ersten Einsatz in der Jugendherberge, der unter Federführung des DRK gesteuert wurde. Nun sitzen sie alle wieder hier. „Dass wir uns so schnell wiedersehen, hätte ich nicht gedacht“, sagt ein Mann. Auch eine Kinderkrankenschwester steht vor der Tür und möchte wieder helfen. „Ich mache das nur nebenbei“, sagt sie.

Udo Neumann ist zuversichtlich, dass sie in den nächsten Wochen viele Menschen mit einer Corona-Impfung versorgen können. „Wir freuen uns darauf, dass sich so viele wie möglich anmelden, gerne auch Erstimpflinge“, sagt er. Welches Vakzin verabreicht werde, sei unklar. „Es wird verimpft was da ist, als Dienstleister haben wir auf die Wahl des Impfstoffes überhaupt keinen Einfluss.“

Wer eine Impfung in Schönberg wünscht, kann ausschließlich über die zentrale Buchungsplattform unter www.impfen-sh.de einen Termin vereinbaren.