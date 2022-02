Schwentinental

Sie ist zwar das jüngste gewählte Mitglied im jungen Rat, doch anmerken tut man ihr das nicht. Selbstsicher, einen genauen Plan im Kopf, erzählt die elfjährige Hannah Charlotte Knickrehm, was sie in der Stadt Schwentinental verändern möchte. „Die Fahrradwege sind gerade jetzt im Winter sehr sandig. Einige meiner Freunde sind deswegen schon ausgerutscht“, erzählt sie. Holprig seien die Wege auch.

Elf Jugendliche haben sich in den jungen Rat wählen lassen, sechs Mädchen, fünf Jungs. Neben Hannah sind Lasse Hamdorf, Leyla Kurban, Jon Wendt, Marcus Zabel, Yasmin Khodari, Felix Wagner, Felix Müller-Kalthoff, Celina Schröder, Dean Jäger und Mira Stamer im jungen Rat.

Es ist das erste Mal, dass ein junger Rat in Schwentinental gewählt wurde. Aufstellen lassen konnte sich, wer zwischen zehn und 17 Jahren alt ist. Gewählt wurde per Briefwahl.

Junger Rat: Wahlbeteiligung sehr hoch

„Wir sind äußerst zufrieden“, sagt Lisa Rebehn, zuständig für Jugend-Angelegenheiten der Stadt Schwentinental. Nicht nur die hohe Zahl der Kandidaten, sondern auch die Wahlbeteiligung sei mit 16 Prozent überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu anderen Städten. Kiel habe bei seiner ersten Wahl zum jungen Rat lediglich zwei bis drei Prozent Wahlbeteiligung gehabt, so Lisa Rebehn. „Wir haben in den Büchereien, Jugendhäusern und Schulen sehr viel Werbung gemacht“, erzählt sie. „Das war scheinbar erfolgreich.“

Dadurch stieß auch Hannah darauf. „Meine Mutter hat in der Bücherei von dem jungen Rat erfahren, und später wurde das bei uns in der Schule vorgestellt“, erklärt sie. Schnell war ihr klar, dass sie sich engagieren möchte. Erfahrungen in der Interessenvertretung hat sie bereits. In ihrer fünften Klasse am Gymnasium in Elmschenhagen ist sie Klassensprecherin.

Jugendcafé, bessere Spielplätze, mehr Fahrradständer

„Ich bin erstaunt, was für reife Ideen die Kinder und Jugendlichen haben“, sagt Dirk Kemper, Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Bei Bauvorhaben wie Ampeln, Fahrradständer, oder Bushaltestellen möchten sie in Zukunft mitreden. Einsetzen wollen sie sich auch für ein Jugendcafé, das von Jugendlichen für Jugendliche betrieben wird. Hannah möchte für bessere Spielplätze kämpfen. „Auf dem Abenteuerspielplatz ist die Rutsche aus Plastik. Das ist nicht gut“, sagt sie. Auf anderen Spielplätzen würden eine Schaukel marode sein, und ein Karussell sei so versandet, dass es nicht mehr funktioniere.

Doch wie die Arbeit im jungen Rat genau aussehen wird, weiß Hannah noch nicht. Das werde erst am Donnerstag, 17. Februar, ab 16 Uhr in der konstituierenden Sitzung besprochen. Dann wird diskutiert, in welchen Abständen sich der junge Rat treffen und ob es Expertenrunden geben wird, wer zu welchen Ausschüssen geht. „Wir werden die Kinder und Jugendlichen dabei sehr eng betreuen“, verspricht Lisa Rebehn. Auch der oder die Vorsitzende wird in der Sitzung gewählt. Hannah würde sich aufstellen lassen.