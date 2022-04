Kreis Plön

Die jungen Rehkitze liegen regungslos im Gras. Sind sie noch keine 14 Tage alt, sind sie zu klein, um zu flüchten. Sie flüchten auch nicht, wenn der Landwirt die Wiese ab Mitte Mai zum ersten Mal mäht, das große Mähwerk auf das kleine Tier mit 15 km/h zurollt. Es ist laut, viel lauter als das Fiepen des Kitzes, das vom Gras auch noch gedämpft wird. Der Landwirt hätte keine Chance, das Kitz zu sehen. Entweder wird es getötet, oder es werden ihm die Beine abgemäht.

Damit muss Schluss sein. Da viele Vergrämungsaktionen der Landwirte vor dem Mähen wie Rascheltüten, lärmende Rauchmelder, Geruchsstoffe nicht funktionieren, wenn die Kitze zu jung zum Flüchten sind, scheinen Drohnen ihre letzte Rettung zu sein. Drohnen mit Wärmebildkamera, die die Wiesen abfliegen, Jungwild orten. Und dann müssen die „Läufer“ raus auf die Wiese und retten.

Sechs Vereine, 14 Drohnen im Kreis Plön

Karsten Jacobs ist Jagdaufseher in Wildenhorst (Gemeinde Rastorf). Der 40-Jährige engagiert sich in der Jungwildrettung, ist jetzt auch Koordinator der Kreisjägerschaft. Denn inzwischen gibt es sechs ehrenamtliche Vereine im Kreis, die dieses Jahr mit 14 Drohnen auf Jungwildsuche vor der Mahd gehen. Jäger, Landwirte und Naturfreunde haben diese Vereine gegründet.

Einer davon ist der Verein Wildtierrettung Wildenhorst. Auf der Wiese am Ortsrand hat Jacobs einen Klapptisch aufgebaut – Start und Landeplatz für die Drohne. So wird er es ab Mitte Mai öfter machen, meist morgens gegen 4.30 Uhr, sechs bis acht Wochen lang. „Dann hat der Boden noch 7 oder 8 Grad und ist kühl, das Kitz mit 24 oder 25 Grad Körpertemperatur ist warm“, erzählt er. Mit der Infrarotkamera sucht die Drohne die Wiese ab, während der Landwirt mit schwerem Gerät am Feldrand auf seinen Einsatz wartet.

Die Drohne surrt los, die Kamera filmt im 90-Grad-Winkel, das Bild wird auf den Controller oder den kleinen Bildschirm übertragen, der auf dem Stativ befestigt wurde. Alles schwarz? „Wir fliegen in rund 60 Metern Höhe“, so Jacobs. Irgendwie liefert die Drohne Bilder wie von einem Sternenhimmel. „Das sind Maulwurfhügel, da liegt die Temperatur höher“, klärt der Jäger auf.

Und dann wird es heller, ein weißer Punkt mitten auf der Wiese. Zum Jungwildretter-Team gehören seit dem vergangenen Jahr auch Sabrina Wichelmann (33) aus Honigsee und Simone Rohden (28) aus Preetz. Sie sprinten dann raus auf die noch morgen-feuchte Wiese. Direkt unterhalb der Drohne müsste sich das Kitz befinden. Zu sehen ist – nichts. Jacobs, der die Drohne fliegt, oder ein anderer Pilot lotst dann, zentimetergenau.

„Dann muss man beherzt zupacken“

„Dann reißt man mit der linken und der rechten Hand jeweils ein Büschel Gras aus und packt beherzt zu“, sagt Simone Rohden. „Die Kitze schreien wirklich sehr laut“, berichtet Hanna Utecht (22). Tatsächlich kratzen die Kitze auch. Da heißt es: Bloß nicht loslassen. Sind die Kitze etwas größer, werden auch Kescher benutzt. Eine Gemüsekiste wird aufgeklappt, das Kitz hineingelegt und zum Feldrand in den Schatten gebracht. „Inzwischen weiß ich, dass man Regensachen anziehen sollte. Man wird sonst klitschnass“, erzählt Simone Rohden.

Das Kitz bleibt in der Kiste, bis der Landwirt die Wiese abgemäht hat. Dann lässt er es im Knick frei und die Ricke kommt. Kommuniziert haben die beiden die ganze Zeit. Alle vier Stunden muss ein junges Kitz gesäugt werden.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch anderes Jungwild wird gerettet

Aber es sind nicht nur Rehkitze, die gerettet werden. „Im vergangenen Jahr hatten wir 125 Kitze, aber auch drei Damkälber, fünf Stockentengelege und einen Kranich“, zählt Jacobs auf. Der Wildenhorster Verein hatte 2021 zwei Piloten im Einsatz, dieses Jahr sind es schon sechs. Eine von ihnen: Hanna Utecht, die bisher als Läuferin unterwegs war. Im November bestand sie die Drohnenprüfung, zurzeit macht die Landwirtstochter ihren Jagdschein.

Die Jungwildretter sind alle hoch motiviert. Schreckt das frühe Aufstehen nicht ab? „Ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr, das macht mir nichts aus“, sagt Sabrina Wichelmann. Um 8 Uhr muss sie dann zur Arbeit. „Wir gehen aber auch manchmal abends suchen“, ergänzt Simone Rohden. Wichtig ist der Temperaturunterschied von Boden und Jungtier, sonst springt ja die Wärmebildkamera nicht auf die Funde an. Und direkt danach muss der Landwirt sofort mähen.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Fotos von den Kitzrettern und ihrem Einsatz mit den Drohnen

„Landwirte haben nur ein kleines Zeitfenster, deshalb müssen wir schlagkräftig sein“, sagt auch Jan Paustian von der Kreisjägerschaft. Das Mähen der Wiesen ist schließlich vom Wetter abhängig. Mit sechs Vereinen und 14 Drohnen sind die Retter im Kreis Plön schon gut aufgestellt. Natürlich liegt auch den Landwirten am Herzen, dass die jungen Tiere nicht leiden müssen oder getötet werden. Sie müssen jetzt nur noch die Jungwildretter rechtzeitig informieren, wann sie mähen wollen. Welcher Verein für ihren Ort zuständig ist, findet sich auf der Homepage der Kreisjägerschaft www.kjs-ploen.de. Auch wenn Anwohner mitbekommen, dass eine Wiese gemäht werden soll, dürfen sie sich gerne melden.

„Den Landwirten entstehen durch die Kitzrettung keine Kosten“, sagt Jan Paustian. Allerdings freuen sich die ehrenamtlichen Helfer natürlich immer über eine Spende oder auch neue Mitglieder.