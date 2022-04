Kalübbe

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) erneuert vom 27. April bis voraussichtlich zum 13. Mai an der Bundesstraße 430 in Kalübbe die beschädigte Stützmauer in Höhe Spannhornbeek 1. Dafür muss die Fahrbahn Richtung Plön halbseitig gesperrt werden.

Der Verkehr wird über eine mobile Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Ortskundigen wird vom LBV jedoch empfohlen den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.

Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt. Der LBV bittet, sich auf die Arbeiten einzustellen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle. Die Gesamtkosten von rund 140.000 Euro trägt der Bund.