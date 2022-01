Kalübbe

Das längste Förderband der Welt in der Kupfermine El Abra in Chile misst zehn Kilometer. Wer hat’s gemacht? Die Firma Peter Mahnke GmbH aus Kalübbe. Weltweit sind außerdem mehr als 500 Schiffe mit gummierten Rohrleitungen aus dem kleinen Dorf im Kreis Plön unterwegs. Namhafte deutsche und internationale Reedereien stehen auf der Kundenliste. In Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Chemiefabriken setzt man auf die Produkte aus – ja, Kalübbe! Die Firma, die vor 100 Jahren in Hamburg gegründet wurde, ist Global Player. Das Unternehmen mit familiärer Ausrichtung spielt in der weiten Welt mit, inzwischen in mehr als 45 Ländern der Welt.

Die dritte und vierte Generation ist in die Geschäftsführung aufgerückt und wird den Betrieb übernehmen. Irgendwann. Denn noch wollen die Kinder des Firmengründers Friedrich Mahnke (†), Peter Mahnke (77) und Evelin Mahnke-Vock (74), etwas weitermachen. Weil sie ihren Job lieben. Enkelin Stephanie Möller (52) und Ur-Enkel Janosch Mahnke (31) haben aber bereits Verantwortung mit übernommen – im kaufmännischen und im technischen Bereich.

In Hamburg fing alles mit einem Reifenhandel an

Angefangen hat 1921 alles mit einem Reifenhandel in Hamburg. „Früher hat man Sommerreifen zu Winterreifen noch umgearbeitet“, erzählt Evelin Mahnke-Vock. Reifen wurden abgeraut und ein neues Profil aufgeheizt. Eben vulkanisiert. Friedrich Mahnke und seine Ehefrau Martha beschäftigten zwei Mitarbeiter. Die Firma wuchs, zog nach Harsefeld bei Stade um. „Mein Vater war ein Tüftler und hatte auch ein gutes Bauchgefühl“, sagt Evelin Mahnke-Vock. Und wer Reifen vulkanisieren kann, kann auch Fördergurte vulkanisieren. Das Portfolio wurde erweitert. Als die Autobahnen gebaut wurden, gab es viele Kieswerke. Die brauchten Förderbänder. Die Firma eröffnete eine Filiale in Ascheberg in Glasholz, um von hier aus Schleswig-Holstein und Hamburg zu bedienen.

Ein Bruder blieb in Harsefeld, Peter Mahnke übernahm Ascheberg. Der Betrieb wuchs schnell, der Platz wurde zu klein. „Damals hat uns die Stadt Plön ein Grundstück angeboten“, erinnert sich Evelin Mahnke-Vock, die längst im Controlling der Firma mitarbeitete. Doch das war zu klein, zu unattraktiv an der Bahnlinie. Kalübbes Bürgermeister zog die Karte Gewerbegebiet aus dem Hut, eine Bauvoranfrage wurde gestellt, dann ging alles ganz schnell. In den 1980er-Jahren zog die Peter Mahnke GmbH, die sich mittlerweile vom Harsefelder Betrieb abgespalten hatte, an den Standort zwischen Plön und Neumünster.

Halle für Halle wurden hier im Laufe der Jahre neu gebaut. Die Werkstattfläche am Heidkamp umfasst inzwischen rund 3000 Quadratmeter, 75 Mitarbeiter werden beschäftigt. Die Firma macht immer noch in Sachen Gummierung. Ob Fördergurte, Rohrleitungen, Behälter, Tanks, Abdichtungen, Reifen, Trommelbeläge – mit modernster Technik wird vulkanisiert. „In unseren Autoklaven werden die von innen mit Gummi als Korrosionsschutz ausgekleideten Rohre unter Druck und mit hoher Temperatur vulkanisiert“, erklärt Michael Nicolaus (66), Prokurist und technischer Ingenieur, der seit 1991 in der Firma arbeitet. Bei Rostock wurde inzwischen eine Tochterfirma eröffnet, die aber eigenständig ist.

„Wir suchen händeringend Leute“

Für Kalübbe und die Region ist die Firma ein Gewinn. „Unsere Mitarbeiter kommen überwiegend hier aus der Gegend“, erzählt Evelin Mahnke-Vock. Es ist aber schwieriger, Lehrlinge und Facharbeiter zu finden. „Wir suchen händeringend Leute“, formuliert es Janosch Mahnke. Kurzarbeit wegen Corona gibt es übrigens nicht. „Wir haben natürlich Einbußen durch die Pandemie.“ Die Kreuzfahrer-Branche lag brach, auch deren Schiffe bekommen gummierte Rohre und Lukendichtungen gegen das aggressive Seewasser. „So lange wir es aushalten, schicken wir unsere Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit“, sagt Evelin Mahnke-Vock.

„Jetzt macht uns die Umstellung der Energiebranche zu schaffen, wir müssen uns anders aufstellen“, blickt Janosch Mahnke in Richtung Zukunft. In der Offshore-Windenergiebranche haben sie deshalb schon ihren Fuß in der Tür. Wenn jetzt auch längst keine Sommerreifen ein neues Profil mehr aufgeheizt bekommen – Industrievulkanisation wird eben in vielen Bereichen benötigt.