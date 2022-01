Selent

Eine Rutsche und eine Rampe, ein Turm und ein Steg – das Außengelände des Kindergartens in Selent hat zu Jahresbeginn eine neue Attraktion bekommen. Die Mädchen und Jungen stürmen begeistert das neue Klettergerüst aus Holz, das über eine Förderung der AktivRegion angeschafft werden konnte. Für die Kita „Lütte Hütte“ steht aber noch ein weitaus größeres Projekt an: Mit einem Anbau sollen zwei weitere Elementargruppen entstehen.

Noch in diesem Jahr soll die Einrichtung um zwei Gruppenräume und die dazugehörigen Sozialräume erweitert werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr starten, kündigt Bürgermeisterin Sabine Tenambergen an. „Wir stehen in den Startlöchern.“

Anbau soll noch dieses Jahr fertig werden

Entstehen sollen 30 neue Kindergartenplätze. Den Beschluss hatte die Gemeindevertretung im September 2021 gefasst. Man warte nur noch auf den offiziellen Förderbescheid. „Unser Ziel ist, dass der Anbau noch in diesem Jahr bezogen werden kann“, zeigt sie sich optimistisch.

Die Gemeinde sei bemüht, die Nachfrage vor allem aus den Neubaugebieten befriedigen zu können, erklärt sie. Zumal nun ein weiteres Neubaugebiet auf der Küsterredderkoppel geplant sei. Mit Blick auch auf die Baupläne und die aktuellen Kinderzahlen hatte die Amtsverwaltung überprüft, ob die bestehende Versorgung ausreicht. Ergebnis: Es fehlten 18 U3- und 17 Ü3-Plätze.

Die Kita war vor zwei Jahren in die Trägerschaft der Johanniter übergegangen. Ebenfalls zum 1. Januar 2020 hatten die Johanniter auch den Kindergarten in Nettelsee übernommen. Der DRK-Ortsverein Selent, der die Kita „Lütte Hütte“ zuvor betrieben hatte, hatte die Reißleine gezogen, weil die Arbeit ehrenamtlich nicht mehr zu schaffen war.

Kletterturm hat knapp 20 000 Euro gekostet

Doch zunächst stand der neue Kletterturm im Mittelpunkt, der insgesamt 19 164 Euro gekostet hat. 15 331 Euro werden über Zuschüsse der AktivRegion sowie von Bund und Land gezahlt, berichtet Manfred Aßmann, Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Selent-Schlesen. Aufgebaut wurde das neue Spielgerät mit Unterstützung des Bauhofs, der auch für den Fallschutzkies sorgte.

Drei Elementargruppen für Kinder über drei Jahre sowie zwei Krippengruppen werden derzeit in der „Lütten Hütte“ von 14 pädagogischen Mitarbeitern betreut, berichtet Kita-Leiterin Anke Sikora. Dazu kommen eine hauswirtschaftliche Kraft und zwei Reinigungskräfte. Zu den Gruppen gehört auch ein Naturkindergarten, für den auf dem Außengelände eine eigene Hütte als Unterkunft bei schlechtem Wetter errichtet wurde. „Ansonsten sind die Kinder jeden Tag im Wald unterwegs“, so die Kita-Leiterin.