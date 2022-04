Schönberg

Sie wollen kein Spielzeugmuseum sein, sondern ein Kindheitsmuseum. So bringt Klaus Edelmann, zweiter Vorsitzender des Vereins Kindheitsmuseum Schönberg, das neue Konzept für das Museum auf den Punkt. Er hat federführend daran gefeilt, die Ausstellung unter neuen Aspekten zu ordnen und dem Betrachter nahezubringen. Wenn das Museum am 1. Mai wieder in die Saison startet, ist der erste Schritt daraus bereits umgesetzt: Denn die Besucher werden mit einem neu gestalteten Raum erwartet, der bisher den Sonderausstellungen vorbehalten war und nun quasi wie ein Schaufenster ins Museum wirkt. Thematische Sonderausstellungen gibt es künftig im Anbau des Museums.

Der Museumsbesucher kann sich im ersten Raum bereits orientieren, sieht auf einen Blick, wie sich die Entwicklung der Kindheit mit all ihren Themen wie Kleidung, Spielzeug und Schule dem gesellschaftspolitischen Wandel angepasst hat. Eines wird auch deutlich: Damals wie heute gibt es das typische Jungs- und Mädchenspielzeug. „Jungs das Kämpfen und Werken, Mädchen das Hüten und Versorgen. Das wird immer so bleiben. Nur der Teddy ist neutral, den hatten beide“, sagt Klaus Edelmann, Soziologe aus Kiel. Aufgeweicht werde das allerdings ein wenig durch das neuzeitliche digitale Spielzeug, ergänzte Bernd Haase, Vorsitzender des Museumsvereins. Mit Literatur und einer wissenschaftlichen Betrachtung des Themas Kindheit werden die Besucher eingestimmt auf einen Rundgang durch die historische Ausstellung, die ebenfalls neu geordnet wurde.

Mehr Raum macht neues Konzept im Kindheitsmuseum in Schönberg möglich

Das neue Konzept wird begünstigt durch mehr Raum, der in den vergangenen zwei Jahren geschaffen werden konnte. „Wir sind durch die Bereitstellung der ehemaligen Wohnräume im Obergeschoss durch die Gemeinde Schönberg nun in der Lage, die Exponate zu sichten und zu archivieren. Damit einher geht auch eine Bereinigung, denn wir wollen künftig mehr Wert auf historische wertvolle Exponate legen, und nicht alles, was sich in den vergangenen 30 Jahren angesammelt hat, ist historisch wertvoll“, schätzt Edelmann ein. Seine Ehefrau Friederike hat die Aufgabe übernommen, den Bestand zu katalogisieren und digital zu erfassen. Wie berichtet, hatten die Ehrenamtler die Wohnung überwiegend in Eigenleistung renoviert und hergerichtet, um die Exponate aus dem feuchten Keller umlagern und sichern zu können.

Platz bietet auch der Anbau, der mit Fördermitteln 2020 eingerichtet werden konnte. Der steht nun den jeweiligen Sonderausstellungen zur Verfügung. In diesem Jahr wird sich die neue Sonderschau, ebenso wie 2021, mit Puppenhäusern befassen. Denn es sind neue Ausstellungsstücke hinzugekommen, wie unter anderem die Puppenküche von 1895 von Dorothea Behrendt aus Neumünster, die auch weitere Einzelexponate wie zwei Puppenherde aus der Jahrhundertwende und eine weitere Puppenstube von 1920 bereitgestellt und vor allem detailverliebt aufgebaut hatte.

Sonntagsaktionen bleiben im Kindheitsmuseum in Schönberg erhalten

Der Bastel- und Seminarraum bleibt auch im neuen Konzept den sogenannten Sonntags-Aktionen vorbehalten. Zu Themen wie Basteln mit Stramei oder alte Spiele, Bauen mit Stabilbaukästen oder Ähnliches können Kinder sonntags unter Anleitung der Ehrenamtler in die Kindheit ihrer Eltern oder Großeltern eintauchen. Außerdem soll der Raum für Seminare und Vorträge genutzt werden. Eine besondere Überraschung: Der Kreis Plön stellte dem Museum 2500 Euro für eine Außenspielanlage mit Sandkiste, Sitzbank und Wipptier vor dem Anbau bereit. Damit, so freuen sich Haase und Edelmann, können Besucher mit Kindern nach ihrem Besuch im Museum auch ein wenig verweilen und die Atmosphäre im Garten genießen.