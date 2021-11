Kirchbarkau

Klaus Dörnen zeigt mit dem Finger auf das Mauerwerk der St.-Katharinen-Kirche in Kirchbarkau. Im Mauerwerk bröckeln Steine ab, im Mörtel klaffen Lücken, an einigen Stellen liegen herausgebrochene Zementplacken. Der Architekt weist auch auf die Fenster, deren Sprossen verrostet und deren Wasserabläufe kaputt sind. Dann geht der Blick nach oben, wo die Dachdecker schon den unteren Bereich der Ziegel abgenommen haben. Die Bauarbeiten für die Sanierung des historischen Gemäuers haben begonnen.

Die Planungen laufen schon seit Jahren. Der Kirchengemeinderat erstellte eine Prioritätenliste und stellte Anträge auf Fördermittel. Auf knapp 1,3 Millionen Euro summieren sich mittlerweile die Kosten zur Beseitigung der Schäden. 400 000 Euro kommen aus Bundesmitteln. „Dafür hat sich die ehemalige Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein eingesetzt“, bedankt sich Franziska Sawade als Vorsitzende des Kirchengemeinderats und des kirchlichen Bauausschusses.

Rücklage der Kirchengemeinde Kirchbarkau schmilzt

Weitere 30 000 Euro fließen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den Rest müssen die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis übernehmen. „Wir gehen damit an unsere Schmerzgrenze, in der Rücklage ist danach nicht mehr viel übrig“, sagt Franziska Sawade. Pastor Felix Meyer-Zurwelle fügt hinzu, dass größere Bauunterhaltungsmaßnahmen am Pastorat oder am Gemeindehaus in den nächsten Jahren nicht möglich seien.

Musical „Jesus Christ Superstar“ fällt aus Die Sanierung der St.-Katharinen-Kirche in Kirchbarkau kostet viel Geld. Umso mehr bedauert es Pastor Felix-Meyer-Zurwelle, dass die geplanten Benefizveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten. Auch das schon lange geplante Musical „Jesus Christ Superstar“, bei dem die Kirchengemeinde mit mehreren Tausend Euro Einnahmen gerechnet hatte, wurde jetzt abgesagt. Karten können ab Januar im Kirchenbüro Kirchbarkau zurückgegeben werden. Die Kirchengemeinde hofft aber, dass der eine oder andere auf die Rückerstattung verzichtet und dafür eine Spendenbescheinigung entgegennimmt. Spenden für die Kirchensanierung sind auch auf das Konto der Kirchengemeinde mit der IBAN DE76 5206 0410 0006 4176 12 möglich.

Die Arbeiten an der Kirche seien notwendig, um die Bausubstanz zu erhalten, betont Franziska Sawade. Das Gotteshaus wurde 1259 erstmals urkundlich erwähnt und besteht seit 1659 in der heutigen Form.

Der Architekt wies auf die mittelalterliche Dachkonstruktion im mittleren Gebäudeteil als Kreuzstrebenhängewerk aus Eichenholz aus dem 15. Jahrhundert hin. Die bauzeitlich jüngeren polygonalen Dachtragwerke aus Nadelholz seien im westlichen Dachbereich im 17. Jahrhundert und im östlichen Dachbereich nach einem Brandschaden etwa um 1926 entstanden. „Man darf nicht vergessen, wie lange das hier schon hält“, so Klaus Dörnen.

Nässe zieht ins Mauerwerk der Kirche

Doch nun muss etwas getan werden. Die Nässe dringt von unten in das Mauerwerk ein. Rundum soll ein Traufpflaster verlegt werden, um zu verhindern, dass die Feuchtigkeit zur Kirche fließt. Die Fugen, die im Wechsel zwischen Frost und Wärme aufgeplatzt sind, müssen erneuert und abbröckelnde Steine ersetzt werden.

Für die weichen Steine müssten spezielle Mörtelrezepturen verwendet werden, betont Dörnen. Zement sei zu hart. „Wenn wir Zement nehmen, wird es reißen.“ Das könne man auch an einigen Stellen erkennen, wo der Mörtel gerissen ist und Lücken zwischen den Steinen klaffen oder Zementplacken herausgebrochen sind.

Doch die Arbeiten am Mauerwerk können noch nicht starten: Bei den derzeitigen Temperaturen könne nicht gemauert werden, erklärt Dörnen. „Dazu brauchen wir für den Mörtel durchgängig mindestens fünf Grad, das ist nicht gewährleistet.“

Erhebliche Probleme durch Fäule in Dachkonstruktion

Deshalb beginnen zunächst die Arbeiten am Dach, wo ebenfalls Feuchtigkeit zwischen Holzkonstruktion und Auflagepunkten eindringt. „Dort gibt es erhebliche Probleme, vor allem durch Fäule.“ Rundum wurde ein Streifen der Dachziegel abgedeckt, um das marode Holz herauszureißen.

Auch in der Kirche wurde ein Gerüst aufgebaut, um die Kanzel zu schützen. Die hölzernen Kunstwerke wie beispielsweise der Taufengel wurden abgenommen und in einem mitten im Kirchenraum aufgestellten Container eingelagert, damit sie die gleichen klimatischen Bedingungen wie sonst haben. „Sie sind aus Vollholz und würden sonst bei wärmeren Temperaturen reißen“, erläutert Dörnen.

In den nächsten Monaten werden die Sanierungsarbeiten weiterlaufen. Wenn alles glatt läuft, soll alles im Juni abgeschlossen sein, kündigt der Architekt an.