Probsteierhagen

Es war eine Überraschung für die Mitglieder der Kirchengemeinde in Probsteierhagen, als Pastor Christoph Thoböll am Jahresende mit einer Abschiedspredigt und nun auch einem sehr persönlich gehaltenen Brief auf der Homepage der Kirchengemeinde Auf Wiedersehen sagte.

Er war vor zwölf Jahren nach St. Katharinen gekommen, hatte sich vor allem bei der langjährigen Sanierung der Kirche engagiert und die Pfadfinderarbeit in der Gemeinde wieder belebt. Doch mit seinem Weggang verliert Probsteierhagen nun seine feste Pfarrstelle. Gleichwohl, so betonte der neue Vorsitzende des Kirchengemeinderates Hagen Klindt, sei die Gemeine pastoral gut versorgt.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klindt hatte die Nachfolge des Pastors im Amt des Vorsitzenden angetreten und verwies auf den derzeit ohnehin laufenden Gesamtprozess der Umstrukturierung der Kirche nach dem Konzept Kirche 2030. Es werde vor diesem Hintergrund immer schwerer, die Pfarrstelle neu zu besetzen, denn ein Grund für das neue Konzept der Nordkirche sei auch der Mangel an Pastoren.

Ein erster Schritt zu neuen Strukturen war bereits die Bildung von Kirchspielen, wie Klindt erinnerte. Probsteierhagen, Laboe, Schönberg und Selent bilden ein Kirchspiel und innerhalb dieser Einheit würden nun die Aufgaben verteilt. „Wir müssen auch zusehen, wie eventuell das Ehrenamt das Hauptamt entlasten und unterstützen kann“, nannte Klindt einen Baustein der kommenden Arbeit. Doch er räumte auch ein, es werde immer schwerer, geeignete Freiwillige zu finden. So werde sich auch der neue Kirchengemeinderat, der im November offiziell neu gewählt würde, von zehn Mitgliedern auf acht verschlanken, kündigte er an.

Konzept Kirche 2030: Dreieinhalb Pastorenstellen versorgen das Kirchspiel mit Probsteierhagen

Das Konzept Kirche 2030 sehe ohnehin für dieses Kirchspiel statt der bisher tätigen fünf Pastoren eine Besetzung mit dreieinhalb Pastorenstellen vor, erläuterte Klindt. Es habe sich nun durch die akute Situation in Probsteierhagen bereits gezeigt, dass alle Pastoren im Kirchspiel hervorragend zusammen arbeiten, sich vertreten und alle Aufgaben wie Beerdigungen, Trauungen, Gottesdienste und anderes unverändert erledigt werde.

Als Vertretungspastorin sei aktuell unter anderem Jane Menz tätig, in der Probstei bisher als Urlauberpastorin in den Sommermonaten im Einsatz. Ab 1. Mai komme eine Vertretung mit einer halben Stelle und zum 1. November hoffe man auf einen sogenannten PIP, einen Pastor im Praktikum, der dann für drei Jahre zur Verfügung stehe. „Wir hatten schon zum 1. Mai mit einer solchen Lösung gerechnet, was aber nicht geklappt hat. Nun ist die nächste Chance zum Herbst“, erklärte Klindt.

Bis dahin stelle die Kirchengemeinde die leerstehenden Wohnräume im Pastorat für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen zur Verfügung. Das müsse allerdings bis 1. September befristet werden, weil die Gemeinde dann ja auf den PIP hoffe, der dann die Räume im Pastorat beziehen solle, so Klindt. Er würdigte die Arbeit des bisherigen Pastors, dem nicht nur die Sanierung des Gotteshauses am Herzen gelegen hatte, sondern vor allem auch die Jugendarbeit.