Während viele Kommunen über zu wenige Kita-Plätze klagen, kann Preetz eigentlich zufrieden sein. Eigentlich. Doch in der Kita Leuchtturm können bis Jahresende keine Kinder betreut werden. Aus einem Grund.

31 Kinder betroffen: Kita Leuchtturm in Preetz bis Jahresende geschlossen

Stadt arbeitet an einer Lösung

Stadt arbeitet an einer Lösung - 31 Kinder betroffen: Kita Leuchtturm in Preetz bis Jahresende geschlossen

Stadt arbeitet an einer Lösung - 31 Kinder betroffen: Kita Leuchtturm in Preetz bis Jahresende geschlossen

Von Silke Rönnau