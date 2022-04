Preetz

Es war das Abenteuer ihres Lebens: Franka Nordmeyer verbrachte sechs Monate an Bord des Dreimast-Toppsegelschoners „Thor Heyerdahl“ auf dem Atlantik. Zwischen den Kanaren und der Karibik wurde sie mit 33 weiteren Schülerinnen und Schülern an Bord unterrichtet und hat dabei viel mehr gelernt, als der Lehrplan vorgibt.

Bootsflüchtlinge und Vulkanausbruch

Bereits nach 14 Tagen stieß die „Thor Heyerdahl“ in der Nordsee auf ein Kinderschlauchboot mit zwei Flüchtlingen aus Somalia, berichtet Franka Nordmeyer. „Die wollten von Calais in Frankreich nach England und waren abgetrieben worden.“ Deren Rettung sei ein einschneidendes und bedrückendes Erlebnis gewesen, sagt die junge Preetzerin.

Sie habe so extrem viel erlebt, erzählt die 16-Jährige weiter, und dann sprudelt sie los. „Da war der Vulkanausbruch auf La Palma, wir haben alles beobachtet.“ Nahe den Azoren habe sie Pottwale gesehen, und Delfine begleiteten das Schiff. In der Karibik halfen sie beim Aufbau eines vom Erdbeben zerstörten Hauses für eine Familie.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf einer fünftägigen Rucksackwanderung auf den Cap Verden übernachteten sie bei Einheimischen und erfuhren viel über Anbau und Herstellung von Kaffee. Franka lächelt. Kaffee trinken mag sie trotzdem nicht – ihrem Vater hat sie aber geröstete Kaffeebohnen mitgebracht.

Kakteenfrüchte sammeln und daraus Marmelade herstellen – das war auf einer Finca auf La Gomera. „Wegen der Stacheln muss man echt aufpassen.“ Kleidung, Schlafsack – überall hätte es gepikst. Und die Marmelade sei Sirup geworden, hätte aber trotzdem geschmeckt.

Bordalltag auf der „Thor Heyerdahl“

Auf der ersten Etappe bis zu den Kanaren lernten die jungen Leute den Bordalltag kennen. „Wir haben für 50 Leute gekocht, Kuchen gebacken, Frühstück gemacht, Kartoffeln geschält und abgewaschen.“ Reinschiff machen wie das Putzen der sanitären Anlagen gehörte ebenso dazu. Später hätten sich Schulunterricht und Schiffsdienst tageweise abgewechselt.

Franka segelt seitdem sie klein ist. Viele ihrer Mitsegelnden seien jedoch vorher weder am Meer gewesen noch konnten sie segeln. „Das Segeln der ,Thor Heyerdahl’ unterscheidet sich natürlich von meiner Jolle, aber viele Begriffe überschneiden sich“, erklärt die Schülerin.

Glücklich und um unzählige Eindrücke und Erlebnisse reicher: Franka Nordmeyer am Ruder des Dreimast-Toppsegelschoners Thor Heyerdahl nach der Ankunft in Kiel. Quelle: Silke Landmann

Steuerfrau auf der „Thor Heyerdahl“

„Hohe Atlantikwellen fand ich toll.“ Am liebsten mochte Franka die Nachtwachen. Sie schwärmt von den Sternbildern und dem Polarstern. „Ich habe das Wetter und unsere Position bestimmt, GPS-Daten in die Seekarte eingetragen, die Maschine gefettet und den Öldruck bestimmt und geschaut, ob kein Leckwasser in den Bilgen ist.“

Auf der zweiten Etappe hätten die Erwachsenen alle Aufgaben an die Schüler übertragen und alle elektrischen Geräte abgeschaltet. „Ich war Steuerfrau und habe mit einem Sextanten gearbeitet“, schwärmt die Zehntklässlerin.

Franka sagt: Ich habe jetzt einen anderen Blickwinkel

In dem halben Jahr auf See habe es wenig Zeit für sie selbst gegeben, sagt Franka. Die Kammer habe sie sich mit fünf Kameradinnen teilen müssen. Erst auf der Insel Faial habe Franka bei einem „Solo“ 24 Stunden im Wald gelegen, abgeschaltet, nachgedacht und einen Brief an sich selbst geschrieben.

„Ich habe jetzt einen anderen Blickwinkel“, resümiert Franka. „Ich habe so viele Erfolge gesammelt und mich positiv weiterentwickelt. Ich würde es immer wieder machen.“