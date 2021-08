Plön

Die Suhrer-See-Strampler haben sich bereits angemeldet, das Team Max-Planck-Cycle ist ebenfalls registriert, die Schöhseeschwimmer wollen auch wieder aufs Fahrrad steigen und natürlich sind Die RathausRadler*innen vertreten: Das Plöner Stadtradeln nimmt Fahrt auf. Vom 15. August bis 4. September geht es in diesem Jahr darum, möglichst viele Menschen für den Umstieg aufs Rad zu gewinnen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Das Prozedere dürfte den meisten Plönern bekannt sein, die Stadt nimmt jetzt zum vierten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. In den drei Wochen können alle, die über 16 Jahre alt sind und in Plön wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, fürs Klima radeln. Im Team oder als Einzelperson. Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen oder Sportler können sich zusammenschließen. „Jeder Kilometer zählt“, sagt der Radverkehrsbeauftragte Wolfgang Homeyer. Bedeutet: Ob morgens zum Bäcker geradelt wird oder nachmittags an den See, ob es per Rad ins Büro geht oder am Wochenende auf Tour gegangen wird – alles wird zusammengerechnet. Selbst wer im Aktionszeitraum im Urlaub ist, darf die dort geradelten Kilometer mitzählen.

Bisher haben sich erst 63 Teilnehmer registriert

Jeder Kilometer kann online ins Kilometer-Buch eingetragen werden. Radelnde ohne Internetzugang können der Stadtradeln-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Erfassungsbogen melden. Im vergangenen Jahr kamen bei 220 Teilnehmern in Plön 50 791 Kilometer zusammen. 27 Teams waren dabei. Und gemeinsam wurden sieben Tonnen CO2 eingespart. Bisher haben sich in diesem Jahr 63 Radelnde registriert – da ist noch gewaltig Luft nach oben.

Lesen Sie auch Café-Tradition lebt wieder auf

„Wir wollen die Schulen noch anschreiben“, sagt Bürgermeister Lars Winter. Das BBZ und das Gymnasium haben bereits jeweils ein Team gemeldet, die aber noch weitere Mitstreiter vertragen könnten. Oder es melden sich einzelne Schulklassen? „Wir hoffen auch, dass die Gemeinschaftsschule wieder dabei ist“, so Winter. Die Freiwillige Feuerwehr ist bereits mit am Start, und Teams mit dem Namen Grüne Radler sowie Seeschwalben haben sich ebenso angemeldet.

Gemeinsame Radtouren gibt es auch in diesem Jahr

Um die Kilometer-Bilanz für Plön ein bisschen in die Höhe zu treiben, gibt es auch in diesem Jahr wieder gemeinschaftliche Radtouren. Dienstags und donnerstags sind das After-Work-Touren, die um 18 Uhr starten. An Wochenenden werden Rad-Ausflüge ab 13 Uhr angeboten. Es werden 19 bis 38 Kilometer gefahren. „Dabei geht es aber um den Spaß, nicht um Schnelligkeit“, sagt Stadtradeln-Koordinatorin Lara Zemite. Highlight ist auch in diesem Jahr die „Plön meets Preetz-Tour“ um den Kleinen Plöner See mit dem Treffen an der Alten Schule Wahlstorf und einem gemeinsamen Kaffeetrinken.

So macht man mit beim Stadtradeln Auf der Website www.stadtradeln.de können sich alle Teilnehmenden registrieren, dem bereits vorhandenen Team aus Plön „Offenes Team Plön“ beitreten oder ein eigenes Team gründen. Wer ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain. Bei ihm oder ihr können die Kilometer erfasst werden. Ob das täglich oder jeweils zum Ende einer Stadtradeln-Woche geschieht, ist jedem selber überlassen. Auf der Plöner Stadtradeln-Seite www.stadtradeln.de/ploen gibt es auch eine Übersicht der gemeinsamen Radtouren. Bei Fragen helfen im Rathaus die Stadtradeln-Koordinatoren Lara Zemite unter Tel. 04522/505747 oder Mail an lara.zemite@ploen.de sowie Wolfgang Homeyer, Tel. 04522/505751 oder wolfgang.homeyer@ploen.de weiter.

„Angeradelt“ wird am Sonntag, 15. August. Um 13 Uhr ist Treffpunkt auf dem Plöner Marktplatz. Es geht nach Malente und zurück und könnte 23 Kilometer für die Bilanz bringen. Bevor jedoch in die Pedale getreten wird, soll das Auto von Bürgermeister Lars Winter mit einer Plane verhüllt werden. „Ich will wieder die gesamten drei Wochen komplett auf meinen Wagen verzichten“, sagt er – und damit Stadtradel-Star werden. Auch bei dienstlichen Terminen bleibt das Auto stehen. „Bisher habe ich in der Zeit nur einen Termin in Preetz, da kann ich mit einem Pedelec von der Sprottenflotte fahren“, plant Winter.

Gibt es wieder etwas zu gewinnen? Das Klima gewinnt auf jeden Fall, je mehr Kohlendioxid eingespart wird. Aber es gibt auch Geldpreise für die Teams, die umgerechnet die meisten Kilometer pro Kopf erradelt haben. Außerdem ist eine Tombola geplant.