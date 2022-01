Preetz

Wie geht es weiter mit der Geburtsstation in der Klinik Preetz? Im Interview weist Geschäftsführer Hermann Bölting auf personelle Schwierigkeiten hin. Probleme gibt es auch mit der Nachversorgung von Patienten, die keine Angehörigen haben und so schnell keinen Pflegedienst finden, berichtet Pflegedienstleiter Haiko Taudien. Vom neuen Gesundheitsminister wünschen sich beide einen Abbau des Bürokratismus. Die stark steigenden Infektionszahlen haben dazu geführt, dass jetzt auch im Preetzer Krankenhaus ein Besuchsverbot gilt.

Herr Bölting, Herr Taudien, wie tief sind Ihre Sorgenfalten angesichts der neuen Omikron-Variante?

Hermann Bölting: Omikron ist für uns alle ein bisschen wie eine Blackbox. Wir können nicht genau absehen, wie rasant sich das entwickeln wird. Wir hatten zuerst befürchtet, Weihnachten würde es stark ansteigen. Dann dachten wir, Mitte Januar kommt der Peak, aber es geht noch relativ langsam. Aber natürlich gibt es eine höhere Ansteckungsrate und Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung.

Sorgen über Infektionen in Schulen und Kitas

Haiko Taudien: Die neue Variante schlägt sich noch nicht so in den Patientenzahlen nieder, aber wir sitzen vorne auf der Stuhlkante und beobachten das sehr wachsam. Das Infektionsgeschehen im Schul- und Kita-Bereich macht uns Sorgen, denn die Eltern der Kinder arbeiten hier in der Klinik. Da tauchen natürlich ganz viele Fragen auf, wenn die Kinder positiv getestet sind. Das ist viel organisatorischer Aufwand.

Wie bereiten Sie sich auf steigende Zahlen vor?

Hermann Bölting: Da zeigt sich, wie gut es ist, dass wir die Neubaubereiche haben, einmal mit der Intensivstation und dann mit der Zentralen Aufnahme. Wir haben jetzt noch einen Extra-Untersuchungsraum für Liegendtransporte von infektiösen Patienten eingerichtet. Dafür gibt es einen Zugang von außen, sodass man nicht durch die Klinik muss, sondern kurze Wege hat. Wir bereiten uns auch mit einer Planung für eine räumliche Ausweitung der Covidstation vor. Unsere Sorge ist der plötzliche Ausfall von Mitarbeitern durch einen Corona-Verdacht. Und wir müssen aufpassen, dass die Mitarbeitenden nicht das Gefühl haben, alleingelassen zu werden oder überbelastet zu sein.

In der Klinik Preetz herrscht wieder ein Besuchsverbot. Quelle: Silke Rönnau

Was bedeutet der starke Anstieg der Corona-Infektionen für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Pandemie sowieso schon am Limit gearbeitet haben?

Haiko Taudien: Die Versorgung der Corona-Patienten läuft unaufgeregt. In der Patientenversorgung sind wir geübt. Wir sind natürlich coronamüde und hoffen auf ein Abklingen der Pandemie. Aber das geht ja allen Branchen so.

Einzelne Patienten vom UKSH übernommen

Wurden bereits Operationen verschoben?

Hermann Bölting: Bisher noch nicht. Einzelne Patienten wurden vom UKSH, mit dem wir eine enge Kooperation haben, wegen dortiger Kapazitätsgrenzen übernommen. Wir hatten in den letzten drei Wochen viele Notfälle, weil es durch Schnee und Frost glatt war. Das haben wir alles ohne große OP-Verschiebungen hinbekommen. Unsere Mitarbeiter sehen die Notwendigkeit, dass da ein Mensch ist, der versorgt werden muss, und dass es nicht gut ist, wenn es länger dauert. Ich glaube, dass gerade in kleinen Einrichtungen wie dieser Klinik viel Anteilnahme da ist. Die Belastungen sind allerdings auch sehr deutlich sichtbar.

So läuft es auf der Intensivstation in Preetz In der Klinik Preetz gibt es acht Intensivplätze und zusätzlich vier Intermediate-Care-Plätze, eine Versorgungsstufe zwischen der Intensivstation und der Normalstation. Je nach Aufwand betreut eine Pflegekraft auf der Intensivstation einen bis zwei Patienten. Bei den zum Teil umfangreichen Maßnahmen sind auch mal zwei bis drei Pflegekräfte an einen Patienten gebunden.

Gibt es schon Überlegungen für eine drohende Triage, falls die Behandlungsressourcen doch knapp werden?

Hermann Bölting: Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit den benachbarten Kliniken auszutauschen.

Haiko Taudien: Ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen. Wir sind in Schleswig-Holstein gut in Clustern organisiert, und die Hospitalisierungsrate ist relativ niedrig.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Impfstatus der Patienten?

Hermann Bölting: Aktuell haben wir zwei Corona-Intensivpatienten, beide nicht geimpft. Wir haben überwiegend nicht geimpfte Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation.

Haiko Taudien: Dazu möchte ich noch etwas anmerken. Die von vielen Medien genannten differenzierten Infektionszahlen suggerieren, dass viele geimpfte Menschen – manchmal sogar mehr geimpfte als ungeimpfte – erkranken und Skeptiker denken: Impfen bringt ja nichts. Aber in Schleswig-Holstein sind 77,3 Prozent geimpft, das ist also die wesentlich größere Gruppe. Man muss also die Inzidenz betrachten, die bei der kleineren Zahl der Ungeimpften in der Bevölkerung extrem höher ist. Hier in der Klinik haben wir eine Impfquote von rund 97 Prozent. Mein Appell: Lassen Sie sich impfen! Das Virus ist gefährlich und heimtückisch.

Dürfen noch Besucher in die Klinik?

Hermann Bölting: Nein, wir haben seit dem 11. Januar ein Besuchsverbot. Etwas später als in den umliegenden Kliniken. Ausnahmen gelten für die Besuche und Begleitung von Kindern sowie Palliativpatienten. Das ist eine Vorsorgemaßnahme. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es durch Besucher unter Umständen zusätzliche Risiken bezüglich des Infektionsgeschehens gibt. Wir versuchen das aus reiner Vorsicht zu steuern und zu minimieren. Ein weiterer Grund ist, dass wir gerade eine sehr hohe Auslastung auf allen Stationen haben.

Hatte die Schließung der Entbindungsstation in der Imland-Klinik Eckernförde Auswirkungen auf Preetz?

Hermann Bölting: Nein, Eckernförde ist 45 Autominuten entfernt. Die Patientinnen scheinen sich auf andere Kliniken zu verteilen. Wir merken es nicht.

Honorarärzte auf der Geburtsstation

Steht auch die Geburtsklinik in Preetz auf der Kippe?

Hermann Bölting: Wir haben wie alle Geburtsstationen personelle Probleme. Wir setzen auch Honorarärzte ein. Auch mit Hebammen sind wir knapp besetzt. Es gibt Krankheitsfälle und damit eine Schwächung.

Deshalb gibt es Überlegungen, den Kreißsaal zu schließen?

Hermann Bölting: Also der politische Wille ist, dass es weitergeführt wird. Aber es hängt alles davon ab, wie man den Bereich personell stabilisieren kann.

Wie steht die Klinik wirtschaftlich da?

Hermann Bölting: In den vergangenen Jahren waren wir immer wirtschaftlich stabil. 2021 werden wir allerdings einen Verlust haben. Es steht aber noch nicht fest, wie hoch. Wir haben noch keine Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern geführt. Für das Jahr 2020 gab es Ausgleichszahlungen, für 2021 nicht in dem vorherigen Umfang. Wir haben eine niedrigere Auslastung und mehr Personalkosten. 2021 war für alle Kliniken schwierig. Dazu kommt, dass die Mitarbeitenden in Zukunft besser vergütet werden. Gleichzeitig verändert sich auf der Erlös-Seite nicht so viel.

Was wünschen Sie sich vom neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach?

Hermann Bölting: Es ist gut, dass er einen Expertenrat einberufen hat und die Abstimmung anscheinend gut funktioniert.

Problem mit bürokratischen Belastungen

Ein echtes Problem für uns ist der ganze Bürokratismus. Eine große Hoffnung wäre, dass diese bürokratischen Belastungen reduziert und dafür mehr Ressourcen für die eigentliche Patientenversorgung geschaffen werden. Ein weiteres Problem ist die Nachversorgung von Patienten, wenn sie keine Angehörigen haben und keinen Pflegedienst finden. Dann entscheiden wir uns häufig für eine Verlängerung des Aufenthaltes bei uns, bis eine Weiterversorgung möglich ist.

Haiko Taudien: Die Situation ist dramatisch. Es ist schwer, schnell einen Pflegedienst oder Kurzzeitpflegeplatz zu bekommen. Da wird viel zu wenig hingeguckt. Alle schauen auf die Krankenhäuser und Intensivstationen, aber nicht auf die Versorgung zu Hause.