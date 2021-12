Preetz

Scharfe Kritik richtet der FWG-Fraktionsvorsitzende Wolf Bendfeldt nach der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Preetz an Bürgermeister Björn Demmin. Knackpunkt ist die Vorlage der Verwaltung zur Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes, um unter anderem die Trinkerszene am Garnkorb und Marktplatz in den Griff zu bekommen. „Die Vorlage erweckt den Eindruck, den Sachverhalt ungenau und nebulös zu beschreiben, um mit den hohen Personalkosten abzuschrecken“, sagt er.

Dabei werde man aber dem Sicherheitsgedanken der Bürgerinnen und Bürger nicht gerecht. Insbesondere ältere Personen fühlten sich von dem Trinker-Treff massiv in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt, so Bendfeldt.

Buswartehäuschen am Garnkorb: Fahrgäste warten im Regen draußen

Die Buswartehäuschen am Garnkorb dienten als Unterstellmöglichkeit für wartende Busfahrgäste. „Diese stehen bei Regen aber vor dem Dach, während andere Personen trocken im Buswartehäuschen munter weitertrinken.“

Schon im Oktober hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Problem befasst. Damals war auch im Hinblick auf die Trinker- und Jugendszene ein Kommunaler Präventionsrat beschlossen worden. In der jüngsten Sitzung ging es um den Vorschlag der SPD, auch einen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) einzurichten. Das war aber mehrheitlich abgelehnt worden.

Kommunaler Ordnungsdienst in Preetz: FWG setzt auf Teilzeitregelung

Nun beschreibt die FWG die Unterlagen der Verwaltung als „Totschlagsvorlage mit bewusst überhöht dargestelltem Finanzbedarf, um dieses Aufgabenfeld von sich abzuwenden“. Den von Demmin genannten Bedarf von vier Vollzeitstellen plus Ausstattung im Umfang von 220 000 Euro pro Jahr „erachten wir als bewusst hoch gelegte Hürde, um hier nicht tätig werden zu müssen“, so Bendfeldts Vorwurf. Ein Teilzeiteinsatz mit Schwerpunktbildung reiche anfänglich sicher aus.

Die Einbindung in die Überwachung des ruhenden Verkehrs würde auch eine gegenseitige Vertretung ermöglichen, sodass man zum Start keine vier Vollzeitstellen benötige. Man könne doch erst einmal mit zwei Personen anfangen und ein Jahr lang Erfahrungen sammeln.

Auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie gebe es vielerorts die Debatte unter dem Motto: Was wird aus unseren Innenstädten? Dabei gehe es nicht nur um die Probleme mit dem zunehmenden Online-Einkauf, sondern vor allem um die Aufenthaltsqualität in den Stadtzentren. „Betrachtet man die akute Lage bei uns im Zentrum, sollte man vielleicht nicht von vornherein mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ablehnen.“

Preetz: Bürgermeister Demmin weist Vorwurf zurück

Bürgermeister Björn Demmin weist den Vorwurf genauso deutlich zurück. In der Oktober-Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses habe die Verwaltung den Auftrag bekommen, die Arbeit eines Kommunalen Ordnungsdienstes darzustellen. Diese Aufstellung habe man in der nächsten Sitzung vorgelegt. „Die Fraktionen fühlten sich gut informiert, was ein Kommunaler Ordnungsdienst darf und was nicht.“

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was die Kosten anbetrifft, habe er sich in Eutin und Rendsburg erkundigt, was dort für den KOD eingerechnet worden sei. Diese Zahlen für jeweils zwei Personen in zwei Schichten habe man übernommen.

Mit nur zwei Mitarbeitenden zu starten, halte er für zu wenig. „Ich halte die Vorgehensweise, einen Kommunalen Ordnungsdienst übers Knie zu brechen, für falsch.“

Kommunaler Präventionsrat befasst sich mit dem Thema

Er unterstütze vielmehr den einstimmig im Ausschuss gefassten Beschluss, dass sich der neu zu gründende Kommunale Präventionsrat im ersten Quartal 2022 um die Thematik kümmere und dafür zunächst die Lösungsansätze in anderen Städten betrachte. „Wenn dabei herauskommt, dass ein Kommunaler Ordnungsdienst eine gute Lösung ist, bereiten wir das gerne vor.“