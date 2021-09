Die gute Botschaft: Bei Fahrradkontrollen in Lütjenburg faden die Beamten nur ganz wenige Mängel an den Rädern selbst. Doch viele Radfahrer verstießen in einem Punkt gegen die Straßenverkehrsordnung. Ganz bewusst. Lütjenburg hat offenbar ein Problem mit dem Straßenbelag.