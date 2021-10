Kostenloser ÖPNV für Touristen: Warum nicht alle Gemeinden im Kreis Plön mitmachen

Plön

Für Urlauber in der Stadt Plön soll es im kommenden Jahr einen besonderen Bonus geben: die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV). Dafür hat die Ratsversammlung bereits im Juni die entsprechenden Weichen gestellt. Die Stadt muss dafür Mitglied im Ostsee-Tourismus-Service (OTS) werden. Dann gibt es für Übernachtungsgäste die Ostseecard mit zahlreichen Vergünstigungen. Ab Januar soll das auch das kostenlose Fahren mit Bus und Bahn sein.

Der Preis dafür ist eine Erhöhung der Kurabgabe, die zukünftig das ganze Jahr über gezahlt werden muss. In der Hauptsaison sind es 2 Euro, in der Nebensaison 1 Euro. Bisher zahlen Touristen nur vom 15. Mai bis 15. September 1,50 Euro pro Nacht. Um diese Erhöhung den Kommunalpolitikern schmackhaft zu machen, hatte Caroline Backmann, Leiterin der Tourist-Info, verschiedene Rechenbeispiele vorgestellt. Vor allem, wenn die Gäste während ihres Plön-Aufenthaltes einen Ausflug per Bahn nach Kiel oder Lübeck machen, fahren die Urlauber ein Plus ein.

ÖPNV für Osteee-Touristen: Heikendorf zögert noch bei der Ostseecard

Die Stadt Plön will die Kurabgabesatzung entsprechend ändern, so der Beschluss im Juni. Lediglich eine Vergütung für die Vermieter fand keine Mehrheit. Im Gespräch waren fünf Prozent der neuen Kurabgabe – für den Aufwand.

Ab wann die Ostseecard Heikendorfs touristische Attraktivität steigern könnte, ist noch unklar. Zwar votierten die Gemeindevertreter bereits im Mai grundsätzlich für eine weitere Teilnahme Heikendorfs an dem Modellprojekt eines ebenso preisgünstigen wie fahrscheinlosen ÖPNV für Touristen. Dies allerdings mit einem klaren Vorbehalt: Die Ostseecard müsse die Nutzung von Schiffen der SFK-Förde-Fährlinie mit enthalten.

Fahrgast-Schätzung sorgt für Irritation

Für weitere Irritationen sorgt in Heikendorf jetzt eine Berechnung des Trägers des Modellprojektes. Danach würden rund 90 Prozent der Ostseeküsten-Touristen wie in Heikendorf oder Laboe die Ostseecard auch zur Nutzung der Fördeschifffahrt nutzen, was wiederum zu Mehrkosten von insgesamt 2,3 Millionen Euro führe. In Heikendorf liege die Steigerung bei rund 200 000 Euro.

„Wir halten die Schätzung zur Nutzung der Fördeschifffahrt für stark überhöht“, erklärt Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz auf Nachfrage und unterbreitet einen Gegenvorschlag: Wenn der Projektträger den sogenannten Bordzuschlag (Erwachsene ein Euro, Kinder 50 Cent) übernähme, reduzierten sich die Mehrkosten für Heikendorf auf 45 000 Euro.

Gremien müssen noch abschließend entscheiden

Sollte der Vorschlag akzeptiert werden, dann bestehe eine höhere Chance, dass die Gremien der Fördecard-Einführung zustimmen. Sollte der Vorschlag allerdings kein Gehör finden, sieht der Bürgermeister schwarz: „Denn dann wäre Heikendorf definitiv raus“.

Von Jürgen Küppers und Anja Rüstmann