Plön

88 Kinder haben den tristen Schwentineplatz im Plöner Sanierungsgebiet zumindest kurzzeitig in eine farbenfrohe Galerie verwandelt. Beim 3. Kreidefestival malten die Nachwuchskünstler allein oder in kleinen Gruppen 58 bunte Bilder auf die grauen Steinplatten. Musiker und Zauberer sorgten für stimmungsvolle Unterhaltung, ein Kreativ-Kunstprojekt für weitere Abwechslung.

Für einen stimmungsvollen Auftakt sorgte die neu formierte Youth-Brassband des Plöner Musikzugs, die das Kreidefest für ihren ersten Auftritt nutzte. Die zwölf Bläser und Trommler, die in der Corona-Zwangspause der Mini-Brassband entwachsen sind, begeisterten die Zuhörer mit einem Potpourri aus bekannten Melodien.

Abstände wurden vergrößert

Parallel dazu begannen die 88 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Malwettbewerbs, ihre quadratischen Flächen zu gestalten. Den Solisten standen dabei vier Gehwegplatten à ein Quadratmeter zur Verfügung, die Teams durften neun Gehwegplatten (2,25 Quadratmeter) gestalten. Die Abstände zwischen den einzelnen Arbeitsfeldern wurden im Vergleich zur Kreidefestpremiere 2019 so vergrößert, dass die Kinder problemlos auch ohne Maske malen konnten. Die Kontaktdaten waren zuvor erfasst worden. „Im Prinzip gelten die gleichen Regeln wie auf dem Schulhof oder einem Spielplatz“, erklärte Christoph Kohrt, der die Veranstaltung 2019 aus der Taufe gehoben hatte und nun zum dritten Mal im Auftrag der Tourist Info Großer Plöner See organisierte.

Urlaubseindrücke auf grauem Untergrund

Das künstlerische Motto für die Malaktion lautete „Plön seenreich“. Dazu passend stellten die Geschwister Miro (9), Adam (7) und Ruth (4), die mit ihren Eltern Henrike und Jonas Zurmühle in Plön einen Campingurlaub verbringen, einen Wohnwagen in den Mittelpunkt ihres Gemäldes. Neben dem grünen Zeltplatz badet ein Kind im Plöner See, darüber kreisen ein paar Möwen am sonnigen Wölkchenhimmel. Während die Kinder ihre Urlaubseindrücke mit bunter Kreide auf den grauen Untergrund übertragen, schauen die Eltern entspannt zu. „Das ist eine schöne Aktion“, genießt Jonas Zurmühle die ruhige Atmosphäre. „Ein Stück weit Normalität“, ergänzt Henrike Zurmühle.

Der sechsjährige Fabian aus Plön nutzt eine Pause beim Malen für ein Erinnerungsbild auf der virtuellen Schaukel, die von den Machern des Kreidefestivals als Fotomotiv gestaltet wurde. Quelle: Dirk Schneider

Gleich nebenan möchten sich Jannik (7) und Luisa (2) nicht für ein einzelnes Motiv entscheiden. Stattdessen unterteilen die kleinen Urlaubsgäste aus Niedersachsen die große Fläche in viele kleine Abschnitte. In dem Wimmelbild finden sich eine Sandburg am Strand, ein Regenbogen über einem See, Blumen auf einer Wiese, ein Schmetterling, ein Marienkäfer, ein Hase ... „Und mir fallen noch viel mehr Tiere ein, die ich hier gesehen habe“, erzählt Jannik, der seenreich offensichtlich mit tierreich verbindet.

Malwettbewerb läuft weiter 2020 konnte das Kreidefestival aufgrund der Coronaregeln nur online als Malwettbewerb durchgeführt werden. Weil viele Kinder und Gruppen an diesem Onlinewettbewerb teilgenommen haben, wird auch diese Aktion wieder aufgenommen. Fotos von Kreidebildern, die aktuell auf heimischem Pflaster gemalt wurden, können noch bis zum 31. August bei der Tourist Info Plön eingereicht werden.

Als waschechter Plöner entschied sich Fabian für die klassische Plöner Ansicht mit der Stadtbucht im Vordergrund. Darüber thront das weiße Schloss, daneben steht die Nikolaikirche. Darüber fliegt eine Rakete in einen Regenbogen. Nach soviel Kreativität nutzt der Sechsjährige seine Fantasie für das virtuelle Schaukeln. In einer Ecke hatten die Organisatoren einen Baum mit Schaukel gemalt, der als Fotomotiv für Erinnerungsbilder genutzt werden konnte.

Abgerundet wurde das buchstäblich bunte Programm von dem Comedy-Zauberer Martin Bauer, dem Sänger Piet Rakete und der Künstlerin Karin Paprizk mit Aktionen zum Mitmachen, zum Mitsingen oder einfach nur zum Zuschauen.