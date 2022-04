Kreis Plön

Nach langer Diskussion ist es jetzt beschlossen. Im Kreis Plön soll es voraussichtlich ab Sommer kostenfreie Verhütungsmittel für Geringverdiener geben.

„Familienplanung ist ein Menschenrecht. Sie darf nicht an klammen Geldbeuteln scheitern“, forderte die Linke in einem Antrag, den sie in der jüngsten Kreistagssitzung stellte. Mangelnder finanzieller Spielraum solle nicht dazu führen, dass Menschen auf Verhütungsmittel verzichten oder sich für billigere, unsichere oder schlechter verträgliche Kontrazeptiva entscheiden müssen, heißt es in dem Schreiben. Bisher würden Geringverdiener monatlich 17,02 Euro für die Gesundheitspflege zur Verfügung stehen. Das reiche nicht aus, argumentierte Gabi Gschwind-Wiese (Linke).

Verhütung: Nicht immer reicht dafür das Geld

„Mich haben schon einige Frauen wegen des Themas angerufen“, sagte die Politikerin gegenüber den Kieler Nachrichten. Erst kürzlich habe sie mit einer jungen Frau gesprochen, die Geld für eine Kupferspirale zurückgelegt hatte. „Sie verträgt die Pille nicht und wollte umsteigen“, erklärte Gabi Gschwind-Wiese. Doch dann sei der Kühlschrank der jungen Frau kaputt gegangen und sie musste ihr Erspartes dafür aufwenden. „So etwas darf nicht sein“, sagte Gabi Gschwind-Wiese.

Dem stimmten die meisten Fraktionen im Kreistag zu. Ab dem 1. Juni soll der Beschluss umgesetzt werden. „Zumindest wenn bis dahin der Haushalt bewilligt ist“, sagte Gabi Gschwind-Wiese. „Ansonsten wird es sich verzögern.“

Kreis Plön: Geld für Kondome wird nicht erstattet

Von der neuen Regelung betroffen sind Bürger und Bürgerinnen aus dem Kreis Plön, die mindestens 22 Jahre alt sind, ALG II, Wohngeld, Kinderzuschlag, Bafög, eine Berufsausbildungsbeihilfe oder Asyl-Leistungen beziehen. Ansprechpartner sind die Awo-Beratungsstellen in Plön und Schönkirchen, sowie die Beratungsstelle der Diakonie in Preetz.

Es werden allerdings nur die Kosten der Verhütungsmittel übernommen, die vom Pearl-Index als sicher eingestuft wurden. „Kondome gehören nicht dazu. Sie schützen eher vor der Übertragung von Krankheiten und nicht vor einer ungewollten Schwangerschaft“, erklärte Gabi Gschwind-Wiese. Dass auch Kondome kostenlos werden, soll in einem nächsten Schritt angegangen werden, versprach die Abgeordnete der Linken-Fraktion.

Die Altersgrenze sei auf 22 gelegt, weil bis dahin die Kosten für die Anti-Baby-Pille bereits übernommen werden. „Wir gehen erst einmal nicht davon aus, dass sich jüngere Männer für eine Vasektomie entscheiden“, sagte Gabi Gschwind-Wiese.

UWG: Abwarten auf Reaktionen aus dem Bund

Der Kreis rechnet mit Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro. Für die UWG zu viel Geld. Sie stimmte gegen den Antrag. „Wir haben aktuell sehr viele Projekte im Kreis Plön, die dringend sind. Da geht es von Schulsanierungen bis zur Verwaltung, die in Ordnung gebracht werden muss“, erklärte Rainer Weigel. Prinzipiell seien er und seine Fraktion nicht gegen den Antrag. „Wir sollten abwarten, bis uns Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes zur Verfügung stehen“, erklärte Rainer Weigel.

Denn die stehen bevor. Im Koalitionsvertrag ist eine Kostenübernahme festgehalten. Krankenkassen sollen die Möglichkeit bekommen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten, heißt es dort. Die Verhandlungen dazu stocken allerdings. „Wann der Bund etwas tut, können wir nicht abschätzen“, sagte Gabi Gschwind-Wiese.

Daher soll nun im Kreis Plön geprüft werden, wie das Angebot genutzt wird. Ist es erfolgreich, können die Abgeordneten am Ende des Jahres über eine Folgeregelung für das Jahr 2023 entscheiden.