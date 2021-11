Kreis Plön

Die Geflügelpest breitet sich im Kreis Plön immer weiter aus. Die ersten Fälle bei Wildvögeln wurden Anfang November entdeckt. Jetzt sind es schon 13 tote Kanadagänse und Graugänse, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Der Kreis Plön verhängt eine sofortige Stallpflicht für alle Geflügelbestände. Sie gilt vorerst bis zum 31. Dezember.

Betroffen sind rund 1400 registrierte Geflügelhalter im Kreis Plön, die zusammen rund 850 000 Tiere besitzen. Mit 800 Tieren pro Quadratkilometer hat der Kreis Plön eine besonders hohe Geflügeldichte. „Wir müssen deshalb unbedingt verhindern, dass sich das Virus von den Wildvögeln auf die Nutztierbestände ausbreitet“, sagt Landrätin Stephanie Ladwig.

Im Frühjahr mussten 130 000 Legehennen getötet werden

Was das bedeutet, habe man leidvoll bei zwei großen Ausbrüchen Anfang des Jahres in Kühren bei Preetz und in Dannau gesehen, so Ladwig Damals mussten 130 000 Legehennen getötet werden.

Neben der Stallpflicht ist es unbedingt erforderlich, dass alle Geflügelhalter sich an Sicherheitsmaßnahmen halten. „Die Geflügelpest ist hochansteckend und lässt sich unbemerkt über Kleidung, Schuhe und Hände verbreiten“, erklärt Amtstierarzt Dr. Jan Sassen. Etwas Kot eines erkrankten Vogels am Schuh reiche schon aus, um das Virus in einen Bestand zu übertragen.

Im Stall wegen Geflügelpest Schutzkleidung tragen

Beim Betreten des Stalles sollten alle Halter daher Schutzkleidung tragen und Hände wie Schuhe desinfizieren. Das vermehrte Auftreten von toten Vögeln im Stall muss zudem umgehend der Veterinärbehörde gemeldet werden.

Vorsichtsmaßnahmen gelten nicht nur für den Menschen. Auch Katzen und Hunde können das Virus leicht übertragen. Diese Haustiere müssen von den Geflügelbeständen unbedingt ferngehalten werden.

Der Amtstierarzt rät: Tote und sterbende Vögel sollten grundsätzlich nicht angefasst werden. Er wisse, dass der Prozess des Sterbens für den Beobachter nur schwer zu ertragen sei. Aber das einzige, was man tun könne, sei, das Tier friedlich sterben zu lassen. Wer sich nähert, löst einen Fluchtreflex aus. „Das macht es für den Vogel nur schlimmer.“

Wer einen toten Greifvogel, Ente, Gans oder andere verendete Wasservögel findet, sollte dies den Ordnungsämtern melden. Diese ordnen die Bergung und eine Probenentnahme an. Für Rückfragen ist das Veterinäramt zu erreichen unter Tel. 04522/743 270