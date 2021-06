Plön/Eutin

Deutlich gesunken ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni im Kreis Plön. 2819 arbeitslose Frauen und Männer meldet die Arbeitsagentur Kiel. Vor einem Jahr waren es 3324. Die Quote sank von fünf auf 4,2 Prozent. Im schleswig-holsteinischen Vergleich aller Kreise liegt Plön hinter Stormarn (Quote 3,6 Prozent) auf dem „Silber-Rang“. Gegenüber Mai 2021 wurden 50 weniger Arbeitslose im Kreis Plön registriert.

Die schrittweise Rückkehr in Richtung Normalität lasse im Kreis Plön die Zahl der arbeitslosen Menschen weiter sinken. Im Vergleich zum Vormonat Mai ging sie um 1,7 Prozent zurück. Allerdings gegenüber dem Vorjahr sank sie um bemerkenswerte 15,2 Prozent“, sagt Petra Eylander von der Agentur für Arbeit. „Der so wichtige Saisonfaktor mit all seinen arbeitsmarktlichen Facetten könnte hoffentlich bald wieder zur alten Stärke aufwarten. Beschäftigungstreibende Signale sendet er durch diese Zahlen auf jeden Fall schon mal aus.“

Mehr Chancen und Möglichkeiten für Arbeitslose

Die Agentur für Arbeit werde weiterhin die Entwicklung des pandemiebedingten Anstiegs der Langzeitarbeitslosigkeit im Kreis Plön besonders im Auge behalten und Integrationsbemühungen hier nicht nachlassen. „Die Nachholeffekte der regionalen Wirtschaft insbesondere aus der Tourismusbranche und dem Handel bieten wieder mehr Chancen und Möglichkeiten für arbeitslose Menschen im Kreis Plön“, sagte Petra Eylander bei der Analyse der neuesten Daten.

Mit Augenmerk auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – es liegen jetzt Daten vom Jahreswechsel vor – bemerkte Eylander: „28 127 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am 31. Dezember 2020 bedeuten einen Zuwachs von 111 oder 0,4 Prozent. Dies ist bemerkenswert, da der Vergleichszeitraum, das Vorjahresquartal zum 31.12.2019, noch unbeschwert von der Pandemie war. Als Fazit lässt sich sagen, dass viele Betriebe in den vergangenen Wochen und Monaten der Krise getrotzt haben und nun ihre eingearbeiteten Beschäftigten zurückrufen. Der Neustart ist eingeläutet, der Trend stimmt hoffnungsvoll.“

Acht Betriebe zeigten für 75 Arbeitnehmer Kurzarbeit an

Kurzarbeit war während dieser Zeit für viele Betriebe das Instrument der Wahl, wenn es darum ging, Fachkräfte in den eigenen Reihen zu halten: „Viele Menschen sind durch das Instrument der Kurzarbeit gar nicht erst arbeitslos geworden. Im vergangenen Monat haben ‚nur noch‘ acht Betriebe für 75 Arbeitnehmer im Kreis Plön Kurzarbeit angezeigt.“

Im Juni wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter im Kreis Plön 137 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Das sind 23 oder 20,2 Prozent mehr als im Vormonat Mai. Die meisten neuen Arbeitsplätze im Juni für den Kreis Plön wurden aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, des verarbeitenden und des Bau-Gewerbes, der Gastronomie, des Handels und der öffentlichen Verwaltung gemeldet.

Die Arbeitsagentur Lübeck, die auch für den Kreis Ostholstein zuständig ist, meldet ebenfalls einen kräftigen Rückgang der Arbeitslosigkeit – „der doppelt so stark ausfällt wie in den Vorjahren“, berichtet Agentur-Chef Markus Dusch. Im Kreis Ostholstein fiel die Zahl der Arbeitslosen wieder unter 5000. Die Arbeitslosenquote ging auf 4,6 Prozent zurück. Im Bezirk der Geschäftsstelle Eutin und Umgebung waren im Juni 2283 Arbeitslose gemeldet, 222 weniger als im Mai und 364 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote liegt jetzt bei fünf Prozent.