Kreis Plön: Blasorchester dürfen nicht mehr in Räumen üben 

Wankendorf/Preetz

Trompeten und Saxofone müssen ruhen. Nach der jüngsten Corona-Verordnung des Landes dürfen Orchester keine Blasinstrumente mehr in Innenräumen benutzen. Begründung: Speicheltröpfchen könnten sich in der Luft verbreiten. Das trifft Gruppen wie das Blasorchester in Preetz und Wankendorf schwer. Üben? Unmöglich.

„Da muss jemand glauben, dass Blasinstrumente gefährlich sind“, sagt der Abteilungsleiter des Blasorchesters Preetz, Werner Rehmke. Untersuchungen aber würden zeigen, dass aus den Instrumenten nicht mehr Aerosole herauskämen als zum Beispiel beim Sprechen.

Dabei waren die Preetzer schon vorsichtig in der Corona-Zeit. Bis auf eine Person sind alle der 40 Mitglieder geimpft. Musiziert wurde zunächst unter 3G-Regeln später unter 2G. In der Aula des Gymnasiums durften 25 Musiker mit großen Abstand gemeinsam proben. Auch das entfällt nun.

Preetzer Blasorchester will Jubiläumskonzert nachholen

Dabei steht ein großes musikalisches Ereignis bevor. Die Preetzer Musiker ließen im vergangenen Jahr ihr Jubiläumskonzert zum 70. Geburtstag wegen Corona ausfallen und wollen das dieses Jahr am 24. April nachholen. Die neue Verordnung gefährdet nun die Probephase, die im Februar oder März starten sollte. Für den richtigen Klang müssen alle Musiker gemeinsam üben. Werner Rehmke gibt sich aber optimistisch: „Das ist noch ein bisschen hin.“

Im vergangenen Sommer nutzte das Blasorchester auch die Terrasse des Sportheims als Übungsplatz. Aber im Februar oder März draußen musizieren... Rehmke: „Das ist nicht so der Hit.“ Auch ein Entgegenkommen des Landes, das Unterricht in Innenräumen für einen Schüler plus Lehrer ermöglicht, ist für den Preetzer keine Lösung. „Das bringt uns nichts.“

Wegen Corona: Probenraum in der Schule gesperrt

Auch ohne die Landesverordnung: Das Blasorchester Wankendorf hätte sowieso nicht proben können. Den Raum in der Schule dürfen die rund 30 Musikerinnen und Musiker nicht nutzen. Die Schulleitung hat das im Hinblick auf Corona untersagt. Bis Weihnachten ging es noch. „Wir hätten jetzt nach den Ferien wieder mit den Proben angefangen“, sagt Vorsitzende Anett Overath.

In normalen Jahren geben die Wankendorfer zwei bis drei Konzerte im Jahr und begleiten fünf bis zehn Umzüge. „In den letzten zwei Jahren ist es weniger geworden.“ Die Absagen häuften sich. Wann der nächste Auftritt möglich ist, weiß Overath nicht. Wegen der unübersichtlichen Lage könne man nichts planen. Die hofft nach einer Entspannung der Situation, wieder Picknick-Konzerte an Seen zu geben. Die kamen im vergangenen Jahr gut an bei den Zuhörern. Und relativ sicher waren sie auch: großer Abstand und im Freien.

Einige Ausbilder geben online Musikunterricht

Ein kleiner Lichtblick: In der Corona-Zeit stellten einige Ausbilder den Unterricht auf Video um. Das ist besonders wichtig für ganz junge Musizierende, die auf diesem Weg zumindest zu Hause üben können. „So bleiben uns die Kinder erhalten im Verein.“

Der Musikerverband Schleswig-Holstein (MVSH) hält das Verbot für „ungerechtfertigt“. MVSH-Präsident Kay Prieß kritisiert die Art der Kommunikation durch das Land als „katastrophal“. „Die musikalischen Verbände sind nicht direkt informiert worden, sondern haben es aus den Medien erfahren.“ Am Dienstagabend um 21 Uhr sei die Verordnung veröffentlich worden, ab Mittwochmorgen sei sie wirksam. Prieß: „So schnell ist nicht mal die Information verteilt, von der Umsetzung ganz zu schweigen.“

Ihm seien keine Corona-Ausbrüche in Deutschland bekannt, die auf Orchesterproben zurückzuführen seien. Warum im Sport aktuell mehr möglich sei als in der Musik, habe ihm niemand erklären können. „Dass Blechblasinstrumente keine Aerosolschleudern sind, wurde in mehreren Studien bewiesen.“ Die Impfquote liege bei den Musikerinnen und Musikern zudem deutlich höher als im Bevölkerungsschnitt.