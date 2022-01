Kreis Plön

Es ist eine groß angelegte Werbeaktion mit viel Blaulicht und Tatütata, die Reklame machen soll für die freiwilligen Feuerwehren, für das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfallhilfe, das Technische Hilfswerk, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und den Arbeiter-Samariter-Bund. Es soll für das Ehrenamt geworben werden, und es ist ein Pilotprojekt. So etwas hat es noch nicht gegeben. Der Startschuss ist gefallen und soll mindestens zwei Jahre lang nachhallen.

Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Preetz haben die Beteiligten einige Einsatzfahrzeuge nebeneinander aufgestellt und Abordnungen geschickt. Ein buntes Bild. Und es macht deutlich, um was und wen es alles geht. Um die Blaulicht-Organisationen, die eigentlich alle Nachwuchssorgen haben. Aber wie begeistert man Kinder fürs Ehrenamt, für Hilfe, Rettung, aber auch viel Gemeinschaft?

Zwei Erzieher gehen auf Besuchstour in Grundschulen und Kitas

Neele Schwiderski (29) und Philip Möller (31) werden diese Aufgabe übernehmen. Als hauptamtliche Kräfte sollen sie in Kindergärten und Grundschulen im Kreisgebiet gehen und – zunächst für zwei Jahre befristet – das Ehrenamt direkt zu den Jüngsten tragen. Unterstützt werden sie von den Ehrenamtlern selber. „66 Termine haben wir schon“, erzählt Möller. Und die werden individuell gestaltet. Es können komplette Projektwochen sein, ein Zwei-Stunden-Besuch am Vormittag oder ein kompletter Blaulicht-Tag.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kitas und Schulen suchen in Absprache mit dem Blaulicht-Projekt aus, ob es bei dem Besuch nur um eine der Blaulicht-Organisationen gehen soll, um mehrere oder sogar alle. „Wenn die örtliche Feuerwehr mitkommt, können wir den Kindern zeigen, dass hinter der Atemschutzausrüstung des Feuerwehrmannes ein ganz netter Mensch steckt“, erklärt Neele Schwiderski. Wie sendet man einen Notruf? Wie sieht das Löschfahrzeug von innen aus. Und wie lange brennt ein Teelicht, wenn man ein leeres Glas drüberstülpt?

Vom Pflasterführerschein bis zum Brückenbau

Mit dem DRK soll per Teddy-Krankenhaus den Kindern die Angst vor Ärzten genommen werden, gemeinsam mit den Johannitern kann es um Erste Hilfe und die stabile Seitenlage gehen, der ASB bietet den Pflasterführerschein an. und mit der DLRG wird geklärt, was die unterschiedlichen Flaggen am Strand bedeuten, und wie man sich bei einem Notfall verhält. Das THW bastelt mit den Kindern beim Besuch und zeigt dabei, wie man Brücken baut. Ziel des Blaulicht-Projektes ist es, mit spielerischen Materialien und Übungsgeräten an die Arbeit der Organisationen heranzuführen.

Schwiderski und Möller sind ausgebildete Erzieher und selbst Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr. „Ich kann jetzt mein Hobby und meinen Beruf verbinden“, sagt die 29-Jährige. Möller wusste bei der Stellenbeschreibung sofort: „Das bin 100 Prozent ich.“

Am heimischen Küchentisch in Rendswühren entstand die Idee für das Blaulicht-Projekt. „Ich bin gespannt, was sich jetzt daraus entwickelt“, sagt Kirsten Voß-Rahe, die auch stellvertretende Vorsitzende der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz ist. Quelle: Anja Rüstmann

Kita-Brand in Bokhorst löste Nachdenken aus

Die Idee zum Projekt hatte Kirsten Voß-Rahe aus Rendswühren. Sie kam ihr, „als unser Kindergarten in Bokhorst bis auf die Grundmauern abbrannte“. Am Küchentisch besprach sie mit ihrem Mann, wie man Kinder für das Ehrenamt begeistern könnte. Wissen die Jüngsten überhaupt, dass es außer Polizei und Feuerwehr noch andere Blaulicht-Organisationen gibt? Bei einem Feuerwehrtreffen erfuhr Olaf Meier-Lürsdorf, stellvertretender Kreiswehrführer, davon. „Ich war von der Idee sofort gefesselt“, sagt er.

Lesen Sie auch Carsharing: Drei Autos für alle Plöner

Landrätin Stephanie Ladwig freut sich über den Start des Projektes: „Die Jüngsten an die ehrenamtliche Tätigkeit heranzuführen, ist eine gute Idee, die ich gerne unterstütze.“ Die Kosten in Höhe von 200 000 Euro übernehmen je zur Hälfte die Aktivregionen Schwentine-Holsteinische Schweiz und Ostseeküste aus EU-Fördermitteln. Der Plöner Kreistag hat weitere 50 000 Euro bereitgestellt.

Wenn Kindergärten und Grundschulen Besuch vom Blaulicht-Projekt Besuch bekommen wollen, können sie sich an Neele Schwiderski und Philip Möller per E-Mail wenden: info@blaulichtprojekt.de. Eine Website ist in Arbeit.