Kreis Plön

Als erster Landkreis in Schleswig-Holstein zeichnet der Kreis Plön Hausbesitzer aus, die besonders energiesparend gebaut oder saniert haben. Sie erhalten eine Grüne Hausnummer geschenkt. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Oktober. Das Heizen trägt mit über 40 Prozent zu den bundesweiten CO2 -Emissionen bei.

Ein hoher Verbrauch an fossilen Energieträgern ist nicht nur teuer, sondern auch schädlich für das Klima. Die Dämmung, gut isolierende Fenster und Türen und die Art der Heizung spielen eine immer größere Rolle.

Für die „Grüne Hausnummer“ können sich Eigentümer und Eigentümerinnen bewerben, die nach dem 1. Oktober ihr Haus nach Kfw-Standard gebaut oder saniert haben. Es gelten folgende Kriterien:

Mitmachen dürfen Besitzer von Neubauten oder sanierten Gebäuden

Ausgezeichnet werden Neubauten, die den Kfw-Standard 55 erfüllen. Der Standard besagt, dass es nur 55 Prozent der Energie eines Referenzgebäude benötigt. Kfw steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau, die günstige Darlehen gewährt, wenn Hausbesitzer über die Norm ihre Häuser energieeffizient gestalten.

Eine Auszeichnung erhalten auch bereits bestehende Gebäude, die auf Kfw-Standard rundum saniert wurden.

Die dritte Möglichkeit, sich eine „Grüne Hausnummer“ zu sichern, ist eine Sanierung durch Einzelmaßnahmen. In diesem Fall sind drei Baugewerke nötig. Davon müssen mindestens zwei die Gebäudehülle betreffen.

Die erforderlichen Bewerbungsunterlagen sind unter dem Stichwort „Grüne Hausnummer“ auf der Homepage des Kreises Plön zu finden. Punkten kann man nicht nur mit guter Dämmung. Eine Rolle spielt zum Beispiel auch eine gemeinsame Wärmeversorgung in dichter besiedelten Gebieten über ein Wärmenetz. Oder die Gewinnung von Solarenergie auf großen Dachflächen.

Alle ausgezeichneten Hauseigentümer erhalten die Grüne Hausnummer gratis vom Kreis, die am haus angebracht werden kann. Zusätzlich werden Preise im Gesamtwert von 1000 Euro unter den Teilnehmern verlost. Bisher haben 20 Hausbesitzer ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht.

Landrätin Stephanie Ladwig ruft die Hausbesitzer und -besitzerinnen auf, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Sie spricht von einem aktiven Beitrag zum Klimaschutz und Vorbildern für zukünftige Neubauten und sanierungswillige Hausbesitzer. Energieeinsparung an Gebäuden schonten durch die geringeren Kosten auch den privaten Geldbeutel, so die Landrätin.