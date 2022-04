Plön

Wie lassen sich Familie und Beruf vereinbaren? Gibt es eine Ausbildung in Teilzeit? Habe ich die Möglichkeit, mich weiterzubilden? Wie geht es eine Frau nach längerer Auszeit, in der zum Beispiel ein Familienangehöriger gepflegt wurde, es an, wieder in den Beruf einzusteigen? Alles Fragen, mit denen sich zukünftig Lena Dost auseinandersetzen wird. Sie ist Beraterin bei „Frau & Beruf“ für den gesamten Kreis Plön. Und sie weiß Antworten.

Die Beratungsstelle ist nicht neu. Aber die Gesichter. Denn seit dem 1. Januar hat die Diakonie Altholstein diese Aufgabe übernommen. Sie löst im Kreis die FAW (Fortbildungsakademie der Wirtschaft Lübeck) ab, die ihrerseits 2017 die Betreuungsagentur Neuland ersetzt hatte. Die Diakonie Altholstein zeichnet jetzt für die Beratungsstellen in Kiel, Neumünster, im Kreis Rendsburg-Eckernförde und Kreis Plön verantwortlich.

Land und Europäischer Sozialfond fördern

„Frau & Beruf“ gibt es in ganz Schleswig-Holstein – von unterschiedlichen Trägern. Gefördert wird die Beratung vom Land und vom Europäischen Sozialfonds. Eine komfortable finanzielle Ausstattung ermöglicht es, in Plön eine feste Anlaufstelle zu bieten, aber auch Sprechstunden und Beratungen in allen Regionen des Kreises zu machen.

Lena Dost (36) wird in der Regel montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr im Gemeindehaus am Plöner Markt im frisch sanierten Büro im Untergeschoss sitzen. „Für die Arbeit sind diese zentral gelegenen Räumlichkeiten bei der Kirchengemeinde Plön ideal“, sagt Andrea Dobin, Geschäftsbereichsleiterin Familie bei der Diakonie Altholstein.

Die Beratungsstelle Frau & Beruf für den Kreis Plön ist im Untergeschoss des Gemeindehauses der Kirchengemeinde Plön zu finden. Über den Pasterstieg geht es barrierefrei zum Eingang, der Haupteingang ist am Markt. Christiane Kaiser (von links), Andrea Dobin und Lena Dost hoffen, dass hier vielen Frauen weitergeholfen werden kann. Quelle: Anja Rüstmann

Noch ist das Büro nicht komplett eingerichtet, es riecht nach frischer Farbe. An den Eingangstüren (Haupteingang Gemeindesaal, Markt 26 und barrierefrei im Pasterstieg) gibt es noch keine Schilder. Das Telefon ist noch nicht angeschlossen. „Erreichbar sind wir aber“, sagt Lena Dost. Zurzeit über Tel. 04331/9439105 oder per Mail an fub@diakonie-altholstein.de.

Sie ist gerade dabei, die einzelnen Familienzentren und Ämter im Kreis kennenzulernen, die sie regelmäßig für Beratungsangebote besuchen wird. Da müssen Termine abgesprochen werden. Auf der Liste stehen Schwentinental, Preetz, Selent, Lütjenburg, Heikendorf, Mönkeberg, Schönberg und Wankendorf. Für Schönkirchen steht schon der 24. Mai von 9 bis 12 Uhr fest, in der Mühlenstraße 48.

Beratung ist kostenlos

Die Beratung der Frauen ist für sie kostenfrei. Ziel ist es, sie über die Themen Wiedereinstieg in den Beruf, berufliche Weiterentwicklung und Umorientierung zu informieren. „Bei uns gibt es das Rundum-Sorglos-Paket“, sagt Christiane Kaiser, verantwortlich für „Frau & Beruf“ bei der Diakonie Altholstein. „Wir gucken individuell und ganzheitlich, wir loten alle Möglichkeiten aus“, erklärt Lena Dost. Und dann werden gemeinsam konkrete Handlungsschritte geplant. „Wir versuchen das zu finden, was für die Frau richtig und wichtig ist“, so Christiane Kaiser.

Damit ist die Beratungsstelle der Agentur für Arbeit vorgeschaltet. Bereits arbeitslos Gemeldete berät „Frau & Beruf“ nicht. Dafür aber auch Frauen mit Migrationshintergrund, wenn sie wieder in den Beruf zurück wollen. Für Lena Dost bedeutet das, ein breites Netzwerk aufzubauen, aber auch viel am Computer zu sitzen und zu recherchieren. Die Diplom-Pädagogin ist in Kiel aufgewachsen, hat in Flensburg studiert und wohnt in Neumünster – noch.

„Ich möchte Frauen motivieren, ihnen Mut machen und das Selbstbewusstsein stärken“, sagt die 36-Jährige. Es kann auch um ganz spezielle Fragestellungen wie Existenzgründungen oder das Vorstellungsgespräch gegen. „Tipps für Bewerbungsschreiben geben wir außerdem“, so Lena Dost. In Zukunft sollen auch Workshops stattfinden. Alle Termine sind dann im Internet unter www.diakonie-altholstein.de/frau-beruf zu finden.