Kreis Plön

Vor 65 Jahren ging in Deutschland der erste „Blitzer“ in Betrieb. Die Radarfalle wurde bei Düsseldorf zu Testzwecken aufgestellt. Auch im Kreis Plön wird seither regelmäßig gemessen, ob Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Dafür sind sowohl die Kreisverwaltung als auch die Polizei zuständig.

Rekordverdächtiger fuhr 153 Sachen zu schnell

Ein besonderer Fall eines Tempoverstoßes ereignete sich 2009 auf der Bundesstraße 430 in Rendswühren. Polizeibeamte standen mit einem Messwagen im Ortsteil Griesenbötel. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 Stundenkilometer. Plötzlich flog ein 20-Jähriger mit einem Audi A4 vorbei. Er war mit Tempo 223 unterwegs. „Die Beamten fühlten sich so, als ob sie neben einer Landebahn gesessen hätten“, hieß es damals in der Pressemitteilung. 153 Sachen zu schnell: Diese Fahrt dürfte eine der gröbsten Geschwindigkeitsübertretungen im Kreis Plön sein, die je gemessen wurden.

Reuiger Temposünder zu schockiert, um weiterfahren zu können

Damit nicht genug. Der reuige Sünder, dessen 19-jährige Freundin Beifahrerin war, kehrte sofort zur Messestelle zurück und sprach mit den Beamten. Ihn plagte das schlechte Gewissen. Der junge Mann, der keinen Alkohol oder Drogen zu sich genommen hatte, war so schockiert über seine Tat, dass die Beamten ihn aus Fürsorge nicht weiterfahren ließen. Sie riefen seinen Vater an. Ihm gehörte der Wagen auch.

Brennt da ein Messwagen der Polizei?

Michael Martins, Leiter des Polizeireviers Plön, erinnert sich an eine andere Episode aus der Zeit der Tempokontrollen: In den 90er Jahren gab es ein Team bei der Polizei, das immer zusammen im Messwagen saß. Beide Beamte waren Kettenraucher. Der Qualm schoss manches Mal derart aus den Seitenfenstern, dass Kollegen glaubten, im Wagen brenne es. Ob Temposünder diese Rauchzeichen als Warnmeldung wahrnahmen, ist nicht überliefert.

Ein Blitzer, der wie ein Tarnkappenbomber aussieht

Im vergangenen Jahr erregte der Kreis Plön mit einem besonderen Blitzer Aufmerksamkeit. Der „Poliscan FM1“ funktioniert unabhängig von Personal und steht bis zu fünf Tage lang an einer Messstelle. Rund um die Uhr. Das Gerät sieht aus wie ein Tarnkappenbomber und wiegt 1,3 Tonnen. Es sieht furchteinflößend aus im Vergleich zu den üblichen Blitzern, die so groß sind wie eine Kamera.

Die markanten Metallplatten sollen es vor Vandalismus schützen. Selbst ein Wegrollen des Gefährts ist für Unbefugte unmöglich. Der äußerst effektive Poliscan (100 Fahrverbote in sechs Monaten, 100 000 Euro Strafgelder pro Monat) zog mehrfach den Zorn von Autofahrern auf sich. Einige beschmierten ihn. In einem Fall versuchte ein wohl ertappter Autofahrer, ihn anzuzünden. Dies misslang aber.

Blitzer-Anhänger treibt die Zahl der erwischten Temposünder nach oben

Der Poliscan trieb die Zahl der erwischten Temposünder durch den Kreis Plön deutlich nach oben. 2019 registrierte die Behörde 18 886 Tempoverstöße. Ein Jahr später stieg die Zahl leicht auf 19 632. Im Jahr 2021, als der Blitzer-Anhänger zum Einsatz kam, kletterte die Zahl der Verstöße auf 29 421. Und dabei muss man berücksichtigen, dass in den ersten vier Monaten die Messgeräte nur eingeschränkt zum Einsatz kamen, weil sie defekt waren.

Mit 164 Stundenkilometer unterwegs statt mit 70

Die höchste Überschreitung der zugelassenen Geschwindigkeit leistete sich in den vergangenen drei Jahren ein Autofahrer, der auf einer Bundesstraße bei Plön unterwegs war. Statt erlaubter 70 Stundenkilometer fuhr er 164. Die „Belohnung“: drei Monate Fahrverbot, 12 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Der Kreis Plön verfügt über ein Tempomess-Gerät. Die Größe und die ungewöhnliche Form sorgen für viel Gesprächsstoff, besonders in den sozialen Netzwerken. Quelle: Jutta Klingler

Wie sieht die Blitzer-Bilanz der Polizei aus? Tempokontrollen im Kreis Plön sind eine Aufgabe des Bezirksreviers, das in Kiel angesiedelt ist. 2020 weist die Statistik 180 Messungen im Kreisgebiet aus. Von den 81 000 Fahrzeugen, die an den Sensoren vorbei fuhren, waren rund 10 000 zu schnell. Das entspricht einer Sünderquote von immerhin 12,3 Prozent. 178 Fahrerinnen und Fahrer waren so schnell, dass sie ihren Wagen zeitweise stehen lassen mussten.