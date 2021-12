Kreis Plön

Die Infektionen mit der Omikron-Variante steigen weiter an. Wer für die Partys zu Silvester – auch in privater Runde mit bis zu zehn Personen – auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich an mehreren Stationen im Kreis Plön testen lassen.

Hier gibt es Corona-Tests in Plön

In Plön bietet Lifetech Medical im weißen Zelt auf dem Marktplatz montags bis sonntags von 11 bis 15 Uhr Corona-Schnelltests an. Auch im Bus auf dem Parkplatz des Hotels Lakehouse an der Plöner Fegetasche wird in der Station von Corona Wacht täglich von 8 bis 12 und 12.45 bis 18 Uhr getestet. Am 31. Dezember ist von 8 bis 12 und 12.45 bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Januar von 10 bis 15 Uhr.

Die Sanitätsschule Nord nimmt täglich von 15 bis 18 Uhr (auch sonn- und feiertags) Abstriche als Lolli-Tests in dem Rettungswagen auf dem Marktplatz vor der Kirche in Plön. Ein Testzentrum mit Spucktests gibt es in der Rodomstorstraße 35 (montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr). Dabei sollte man eine halbe Stunde vorher nichts mehr essen und trinken.

Auch in Preetz gibt es mehrere Teststationen

In Preetz steht die Teststation von Labor Krause auf dem Cathrinplatz sieben Tage die Woche (auch feiertags) von 8 bis 19 Uhr bereit. Dort ist ausschließlich Kartenzahlung möglich. Eine weitere Teststation kam im November auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio Quiins in der Wakendorfer Straße 73 dazu. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 16 Uhr. Zu Silvester gibt es Änderungen: Am 31. Dezember kann man sich von 7 bis 15 Uhr und am Neujahrstag von 16 bis 19 Uhr testen lassen.

Das KiComed Schnelltest Center im hinteren Teil des Awo-Hauses, Klosterstraße 9, hat montags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch dort gibt es Änderungen zum Jahresende. Zu Silvester werden von 9 bis 13 Uhr Abstriche genommen, am Neujahrstag von 10 bis 13 Uhr.

Übersicht: Wo im Kreis Plön noch getestet werden kann

Das Labor Krause bietet eine weitere Teststation in Schönberg, Kuhlenkamp 2 (am Penny-Markt), montags bis sonntags (auch feiertags) von 10 bis 17 Uhr an.

Corona-Tests gibt es auch bei Filippos Erlebnisgarten in Futterkamp, Blekendorfer Berg 1a (Gemeinde Blekendorf). Das Testzentrum hat täglich (auch sonn- und feiertags) von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Weiter getestet wird im vom DRK und Kassenärztlicher Vereinigung (KVSH) betriebenen Testzentrum im Schwentinentaler Ostseepark (früher Max-Bahr-Areal). Geöffnet ist täglich von 13 bis 18 Uhr, an Silvester allerdings von 9 bis 14 Uhr.

Welche Corona-Teststationen im Kreis Plön aufgegeben wurden

Im Bereich des Amtes Großer Plöner See werden seit dem 1. Juli keine Corona-Schnelltests mehr angeboten und auf Testmöglichkeiten in den umliegenden Städten verwiesen. Das gilt auch für das Amt Preetz-Land und das Amt Selent-Schlesen.